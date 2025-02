Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yürekleri ısıtıyor

Yerel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sosyal hizmetler ekipleri "önce insan" ilkesiyle gerçekleştirdiği hane ziyaretleriyle kapıları aşındırıyor, sorunları, talepleri dinliyor ve gittiği her yuvada yürekleri ısıtıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, önce insan ve sosyal belediyecilik mottosuyla şehri karış karış dolaşıyor, her kapıya gidiyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri şehrin her köşesinde ihtiyacı olan her eli tutuyor, yalnız hissedenlerin yanında oluyor. Hane ziyaretleri çerçevesinde 65 yaş üstü vatandaşların, gazi ve şehit yakınlarının misafiri olan ekipler, yüzlerde tebessüm oluşturuyor. Son olarak Adapazarı ve Serdivan'da gerçekleştirilen ziyaretler çerçevesinde Kore Gazisi Salih Bozkurt ile Ayten-Nazım Mumcu ailesinin evine misafir olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, talepleri ve istekleri dinleyip hal hatır sordu. Vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde dinleyen sosyal hizmetler kadrosu Başkan Alemdar'ın selamını ileterek dertlere derman oluyor. Ziyaretlerde ayrıca sağlık için kontroller de ihmal edilmedi. Vatandaşların tansiyon ölçümünü yapan ve mobil şeklide tetiklerini gerçekleştiren ekipler, bazı vatandaşları tedavi için Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Tıp Merkezi'ne yönlendirdi. Her ziyarette vatandaşlara, yaşlılara ve gazilere "Her zaman yanınızdayız" vurgusu yapıldı. - SAKARYA