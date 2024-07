Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaz Okulu\'nda Yüzme Kursu Başlattı

Yerel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM'de yaz kursunda yüzme aktivitesi başlatarak 'engelsiz yüreklerin' yüzünde gülümseme oldu. Öğrenciler uzman eğitmenler eşliğinde 6 hafta boyunca yüzme öğrenecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, şehirde yaşayan engelsiz yüreklerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) Engelsiz Yaz Okulu'na katılan engelli bireyler eğlenirken öğreniyor, sosyal yaşamın her zaman merkezinde yer alıyor. Aileleri ve eğitimcilerle birlikte sanatı, kültürü ve sosyal yaşantıyı öğrenen öğrenciler hiç bilmedikleri yeteneklerini burada keşfediyor.

Son olarak Erenler Gençlik Merkezi Yüzme Havuzu'nda yüzlerde tebessüm olan, eğlenceyle geçen bir yüzme atkivitesi yapıldı. Programın ilk dersi renkli görüntülere sahne oldu, öğrencilerin mutluluğu ise yüzlerinden okundu. Alanında uzman eğiticiler, etkinliğe katılanlara yüzme dersi verdi. SGM'den verilen bilgiye göre yüzme kursu 6 hafta boyunca devam edecek. Eğitmenler engellilere her hafta farklı bir alanda ders vererek, program sonunda yüzmeyi öğretecek. SGM'den yapılan açıklamada, "Sosyal Gelişim Merkezi çatısı altında artık geleneksel hale gelen 'Engelsiz Yaz Okulu' kurslarımız son hız devam ediyor. Yılın her döneminde zamanlarını iyi geçirmesini sağlıyoruz. Fiziksel gelişimlerini olumlu yönde etkileyen yüzme kursumuz 6 hafta sürecek. Her birine iyi eğlenceler ve öğrenmeler diliyoruz" denildi. - SAKARYA