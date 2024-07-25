Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençleri İl Ormanı Gençlik Kampı'nda Buluşturuyor - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençleri İl Ormanı Gençlik Kampı'nda Buluşturuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençleri İl Ormanı Gençlik Kampı\'nda Buluşturuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yaz etkinlikleri çerçevesinde Sakarya'nın gençleri, İl Ormanı'nda "İl Ormanı Gençlik Kampı" programında buluşacak. Voleybol, halat çekme, dart, langırt turnuvaları, doğa yürüyüşü, dinletiler ve kamp ateşi etkinliklerinin yapılacağı kamp için başvurular devam ediyor.

25.07.2024 12:29  Güncelleme: 12:30
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yaz etkinlikleri çerçevesinde Sakarya'nın gençleri, İl Ormanı'nda "İl Ormanı Gençlik Kampı" programında buluşacak. Voleybol, halat çekme, dart, langırt turnuvaları, doğa yürüyüşü, dinletiler ve kamp ateşi etkinliklerinin yapılacağı kamp için başvurular devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, özellikle şehrin gençlerini birbirinden keyifli ve bilgilendirici etkinliklerde buluşturarak, onların sosyal yaşamına önemli katkılar sunuyor. Yaz aktivitelerine de renkli programlarla sürdüren Büyükşehir, kendi sorumluluk alanında olan şehrin tabiat harikası İl Ormanı Tabiat Parkı'nda yapılacak gençlik kampının detaylarını duyurdu.

Buna göre, 15-24 yaş grubu erkek katılımcılar 10-11 Ağustos tarihlerinde bir kamp programında bir araya gelecek. Kamp programı için başvurular açıldı ve kayıtlar 23 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında sakarya.bel.tr adresinden alınmaya devam edecek. Gençler 9 Ağustos'a kadar kayıtlarını sakarya.bel.tr'den yapabilecek. İl Ormanı'nda bulunan bungalov ve çadırlarda yapılacak kampta, voleybol, halat çekme, dart, langırt turnuvası, sabah sporu, doğa yürüyüşü, dinletiler ve kamp ateşi gibi çeşitli aktiviteler düzenlenecek.

Yapılan açıklamada, "Sakarya'mızın gençleri, Büyükşehir'imizin düzenlediği yepyeni bir kamp konseptiyle eğlenceye doyacak. Farklı yaş gruplarını misafir edeceğimiz İl Ormanı Gençlik Kampı'mıza katılım tamamen ücretsizdir. Tüm gençlerimizi İl Ormanı'nda birbirinden renkli etkinliklerimizde buluşmaya davet ediyoruz" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençleri İl Ormanı Gençlik Kampı'nda Buluşturuyor - Son Dakika

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