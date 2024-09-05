Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kaldırımlara Park Eden Araçlara Denetim Yapıyor - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kaldırımlara Park Eden Araçlara Denetim Yapıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kaldırımlara Park Eden Araçlara Denetim Yapıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki kaldırımlara park eden araçları tespit ederek gerekli idari işlemi uyguluyor. Yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimler sık sık devam edecek.

05.09.2024 12:51  Güncelleme: 12:53
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, "kaldırımlar yayaların" vurgusuyla şehir merkezindeki birçok noktada eş zamanlı yapılan denetimde kaldırımlara park eden araçları tek tek tespit ederek gerekli idari işlemi uyguluyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, şehrin merkezinde gerçekleştirdiği denetimleri yoğunlaştırdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yayaların cadde ve sokaklardaki kaldırımları rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilmesini sağlamak için şehrin merkezindeki en işlek caddelerde büyük bir denetim yaptı. Büyükşehir Zabıtası Kudüs Caddesi, Bosna Caddesi, Milli Egemenlik Caddesi, Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sedat Kirtetepe Caddesi gibi her gün binlerce yayanın kullandığı işlek caddelerde eş zamanlı kontrole çıktı.

Zabıta görevlileri, kaldırım ve yol işgaliyle ilgili araç sahiplerini uyardı ve özellikle yayalar için oluşan mağduriyete dikkat çekerek bilgilendirme yaptı. Belirli periyotlarla uygulanan denetimler öncelikle yayaların can güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. Büyükşehir'den yapılan açıklamada, "Özellikle şehir merkezindeki işlek caddelerde kaldırımlara araç park eden vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Bu alanlar yayalarımızın trafik dışında güvenle yürüyebildiği yerlerdir. Araç parkları yayaların güvenliğini riske atmaktadır. Tüm sürücülerimiz bu bilinçle hareket ederek, düzene aykırı davranışlardan uzak durmalıdır. Denetimlerimiz sık sık devam edecektir" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kaldırımlara Park Eden Araçlara Denetim Yapıyor - Son Dakika

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