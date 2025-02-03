Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Dezavantajlı Ailelere Yeni Destek - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Dezavantajlı Ailelere Yeni Destek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi\'nden Dezavantajlı Ailelere Yeni Destek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardımlarını güçlendirerek dezavantajlı ailelere yönelik 'Sosyal Yardım Kartı' desteğini her ay ödenecek şekilde düzenledi. Bu yeni uygulama, ihtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarına daha kolay erişimini sağlayacak.

03.02.2025 16:19  Güncelleme: 16:21
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Sosyal belediyecilik alanında her gün örnek işlere imza atan, yeni uygulamaları hizmete alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı ailelere yönelik iki ayda bir verilen "Sosyal Yardım Kartı" desteğinde yeni düzenlemeye gitti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında uygulamalarını genişletiyor. Yusuf Alemdar'ın önderliğinde su tarifesinde yüzde 20 indirim, öğrencilere ücretsiz ve yüzde 54 indirimli ulaşım desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara da önemli bir destek eli uzatarak sosyal belediyecilikte Türkiye'de örnek olan işlere imza atıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından dezavantajlı aileler yönelik verilen "Sosyal Yardım Kartı" desteğinde önemli bir düzenlemeye gidildi. İki ayda bir verilen sosyal ödenek desteğinin, artık her ay ihtiyaç sahibi vatandaşların hesabına yatırılması konusunda karar alındı. Bu adımla birlikte ailelerin temel ihtiyaçlara erişimi daha kolay hale gelecek. Ayrıca şehrin her bir köşesindeki ihtiyaç sahipleri büyük bir hassasiyetle takip edilecek. Sosyal yardım mekanizmalarını güçlendirmek için atılan bu adımla sosyal yardım desteğinin miktarı iki katına çıkmış olacak. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Dezavantajlı Ailelere Yeni Destek - Son Dakika

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