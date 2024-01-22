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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova'da İkinci Güneş Enerji Santralini Hayata Geçiriyor - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova'da İkinci Güneş Enerji Santralini Hayata Geçiriyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova'da ikinci güneş enerji santrali için sondaj çalışmalarını tamamladı. 6 bin 408 güneş panelinin yer alacağı sahada güneşten enerji üretilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova\'da İkinci Güneş Enerji Santralini Hayata Geçiriyor
22.01.2024 - 16:50,  Güncelleme: 16:54
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova'da hayata geçireceği şehrin ikinci güneş enerji santrali için sondaj çalışmalarını tamamladı. Tamamlanan çalışmalar çerçevesinde 6 bin 408 güneş panelinin yer alacağı sahanın zemin örnekleri alındı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 48 bin metrekarelik alanda inşa edeceği Pamukova Güneş Enerji Santrali Projesi'nin sondaj çalışmalarını tamamladı. Ekiplerin titizlikle yürüttüğü proje neticesinde yapılan zemin etüt çalışmaları ile GES için önemli bir adım atılmış oldu. Zemin uygunluğunun müsait olduğu 48 bin metrekarelik alanda toplam 6 bin 408 adet güneş paneli ile güneşten enerji üretilecek. 2023 yılında hizmete alınan ve 55 bin metrekarelik alanda güneşten aldığı enerjiyi elektriğe çeviren Karaman GES Projesi'nden sonra çalışmalarına başlanan Pamukova GES Projesi ile şehir ikinci güneş enerji santraline kavuşacak.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Pamukova İsabalı Mahallesi'nde zemin etüdü için başlattığımız sondaj çalışmalarını tamamladık. Pamukova GES Projesi kapsamında yapılan çalışmalar ile zeminin uygunluğu tüm detayları ile titizlikle incelendi. 6 bin 408 adet panel ile güneşten enerji üreteceğimiz GES Projemizin saha çalışmalarına an itibariyle hız kazandırıyoruz. Çevreci yaklaşımla yürüttüğümüz projeler ile Sakarya yenilenebilir enerji alanında öncü olacak. Atılan adımlar ile elde edilen tasarruf sonucunda ise Sakarya için yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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