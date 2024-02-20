Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Üniversite Öğrencilerine Şehir Turu Düzenledi

Yerel

Şehir dışından gelip Sakarya'da öğrenim gören üniversite öğrencileri Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Sapanca, Geyve ve Taraklı gezisinde tarih kokan sokakları ve mekanları gezerek şehri tanıdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin güzelliklerini keşfetme fırsatı sunan turizm ve tanıtım gezileri hız kesmeden devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği gezilerle gençler, şehri daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Sakarya'da öğrenim gören üniversite öğrencileri de Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin misafiri oldu. Gezinin güneydeki ilk durağı Alifuatpaşa Müzesi oldu. Kuva-i Milliye dönemi eserlerine ayrılmış müzede gezerek şehrin tarihi üzerinde yolculuğa çıkan öğrenciler, daha sonra II. Bayezid Köprüsü'nü inceledi, burada fotoğraflar çekildi. Sakarya'nın tarih kokan sokakları, caddeleri, evleri ve doğa güzelliklerini barındıran Taraklı'ya geçen ekip Osmanlı'nın bölgedeki ilk fetih yerlerinden biri olan 'Sakin Şehri' tanıdı. - SAKARYA