Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Barosu arasında adli yardım protokolü imzalandı - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Barosu arasında adli yardım protokolü imzalandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Barosu arasında adli yardım protokolü imzalandı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, maddi imkansızlıklar nedeniyle savunma hakkından yararlanamayan vatandaşlara 'avukat ataması' yapılabilmesini amaçlayan adli yardım protokolünü Sakarya Barosu ile birlikte imzaladı. Protokol ile Sakarya'da yaşayan ve maddi açıdan yeterli imkanı olmayan vatandaşlara ücretsiz avukatlık hizmeti sunulacak.

08.07.2024 17:41  Güncelleme: 17:43
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Barosu ile birlikte maddi imkansızlıklar nedeniyle savunma hakkından yararlanamayan daha fazla vatandaşa 'avukat ataması' yapılabilmesini amaçlayan adli yardım protokolünü imzaladı. Alemdar, "Hukuksal desteğe ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza faydalı olmaya çalışacağız" dedi. Baro Başkanı İlknur Ebiz Yıldız ise, "Bu protokol durumu olmayanların adalete erişimi için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Barosu arasında uygulanacak Baro ve Belediye İş Birliği ile Adli Yardım Projesi imza protokolü gerçekleştirildi. Protokol ile birlikte Sakarya'da yaşayan ve maddi açıdan yeterli imkanı olmayan vatandaşlara adli yardım hizmeti sunulacak. Proje çerçevesinde, maddi imkansızlıklar nedeniyle avukatlık hizmeti alamayan vatandaşlara Büyükşehir ve Sakarya Barosu'nun ortak desteğiyle ücretsiz avukat ataması yapılacak. Sakarya Barosu Başkanı Avukat İlknur Ebiz Yıldız ve yönetimi, protokol için Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı makamında ziyaret etti. "Baro ve Belediye İşbirliğiyle Yardım Projesi" protokolü Başkan Alemdar ve Başkan Yıldız'ın imzalarıyla hayata geçirildi.

Başkan Alemdar, "Adalet herkesin eşit ve adil olması gereken bir alandır. Bu adil olmaktan, her vatandaşımızın hukuksal haklardan en doğru bir şekilde faydalanabilmesinden geçmektedir. Dolayısıyla şehrimizde yaşayan ve hukuksal anlamda desteğe ihtiyacı olan tüm bireylerimize elimizden geldiğince faydalı olmaya çalışacağız. Sayın baro başkanıma ve yönetimine emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Baro Başkanı Yıldız ise bu protokolün çok kıymetli bir işe vesile olduğunu ifade ederek, "Vatandaşlarımızın başvurularını ya da davalarını açabilmeleri için ücretsiz hukuki yardım sunan adli yardım büromuzun çalışmalarını daha etkin ve yaygın hale getirmektir. Daha fazla vatandaşımıza ücretsiz hukuki yardım sağlayabileceğiz. Bu çok kıymetli. Bu protokol, baromuz ile Serdivan Belediyesi arasında daha önce 19.02.2019 tarihinde imzalanmıştı ve Türkiye'de ilkti ve öncü de olmuştu. Şimdi Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar'ın duyarlılığıyla Büyükşehir Belediyemiz ile imzaladık. Başkanımız Yusuf Alemdar'a hassasiyet göstererek durumu olmayanların adalete erişiminin önündeki engelleri kaldırmaya destek olduğu için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Barosu arasında adli yardım protokolü imzalandı - Son Dakika

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