Sakarya Büyükşehir Ramazan bereketini şehrin her noktasına ulaştıracak - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Ramazan bereketini şehrin her noktasına ulaştıracak

Sakarya Büyükşehir Ramazan bereketini şehrin her noktasına ulaştıracak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan'ın, paylaşma ve yardımlaşma içinde geçmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı.

27.02.2025 17:58  Güncelleme: 18:01
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan'ın, paylaşma ve yardımlaşma içinde geçmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Tüm ekipleriyle sahada olacak olan Büyükşehir, AŞEVİ, iftar çadırı ve evlere ulaştırılacak sıcak AŞ ile ihtiyaç sahibi, kimsesiz vatandaşlara el uzatacak. Başkan Yusuf Alemdar ise ilçelerde vatandaşların sofralarına konuk olarak Ramazan'ın bereketini hemşerileriyle paylaşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayının birlik, beraberlik, paylaşma ve yardımlaşma içinde geçmesi için hazırlıklarını tamamladı. Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan'ın tüm Sakarya'ya hayırlar getirmesini temenni eden Başkan Alemdar, "Ramazan-ı şerifimiz mübarek olsun. Rabbim nice ramazanlara erişmeyi bizlere nasip eylesin. Dayanışmayı, paylaşmayı artıralım, birlik beraberliğimizi güçlendirelim. İnşallah şehrimizde Ramazan'ın manevi iklimini hep birlikte yaşayalım" dedi.

Ramazan ayı boyunca Aşevi'nde kaynayan kazanlarda pişen sıcak yemek, vatandaşın hanelerine kadar ulaştırılacak. Ayrıca şehir merkezinde yoğunluğun fazla olduğu noktalarda iftar saatine yetişemeyen vatandaşlara iftariyelikler dağıtılacak. Bir iftar geleneği haline gelen Üniversiteler Kampüsüne kurulan iftar çadırı bu yılda binlerce öğrenciyi aynı sofrada buluşturacak. Sakarya Üniversitesi Kampüs Camii içinde açılan iftar çadırında öğrenciler iftarını birlikte açacak.

Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahipleri, yaşlılar, gazi ve şehit yakınları da unutulmayacak. "Önce insan" ilkesiyle düzenli olarak gerçekleştirilen ziyaretler, Ramazan'da da devam edecek. Sosyal hizmetler ekipleri ihtiyaç sahiplerinin, yaşlıların kapılarını çalacak, istek ve taleplerini yerinde dinleyecek. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından dezavantajlı ailelere yönelik verilen "Sosyal Yardım Kartı" desteği Ramazan ayı öncesi hesaplarına yatacak. Ailelerin temel ihtiyaçlara erişimi kolaylaşacak.

Büyükşehir Zabıtası da Ramazan ayı boyunca denetimlerini sıklaştıracak. Zabıta ekipleri tüm marketlerde, iş yerlerinde ve fırınlarda vatandaşlara mağduriyet yaşatabilecek tüm etkenleri düzenli olarak gerçekleştireceği denetimlerle inceleyecek. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen kültür sanat takviminde ise Ramazan ayının maneviyatına uygun etkinlik ve programlar yer alacak. Ramazan akşamlarına anlam katacak söyleşiler, sergiler, konserler, sohbetler, konferanslarla kültür sanat dostlarını birbirinden değerli isimlerle buluşturacak. Etkinlik takvimi ise sakarya.bel.tr adresinde yayınlandı. Halkla İlişkiler Müdürlüğü de okullarda, camilerde çocuklara yönelik programlar düzenlenecek. Geleneksel oyunların yanı sıra çeşitli etkinlik ve sürprizlerle çocuklar, Ramazan neşesiyle buluşacak.

Büyükşehir'in sosyal tesisleri de Ramazan'da iftar ve sonrasında hizmet sunacak. Vatandaşlar iftar programları için sosyal tesislerde buluşacak. Büyükşehir sosyal tesisleri, bu yılda Ramazan'ın vazgeçilmez mekanları olacak. Ramazan ayı boyunca toplu taşımanın aksamadan ilerlemesi için gerekli tüm önlemler alan Büyükşehir, her alanda atacağı adımlarla 11 ayın sultanının manevi iklimini güçlendirecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya Büyükşehir Ramazan bereketini şehrin her noktasına ulaştıracak - Son Dakika

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