Sakarya\'da 15 Temmuz anma programında gençlerden duygusal performans

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15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci sene-i devriyesinde Sakarya'da düzenlenen anma programında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik korosu öğrencileri, 'Kardan Aydınlık' ezgisini Türk bayraklı, Özgür Filistin ve Özgür Doğu Türkistan baskılı tişörtleriyle seslendirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Valiliği, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 8'inci yıldönümünde Demokrasi Meydanı'nda anma programı düzenledi. 8 yıl önce bugün, hain kalkışmanın karşısında dimdik duran ve ortaya koyduğu iradeyle destan yazan Sakarya halkı, meydanda Türk bayraklarıyla yeniden tek yürek oldu. Sakarya'da o gece yaşananlar film gösterimleriyle hatırlandı. Programda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik korosunda bulunan 30 öğrenci, Abdürrahim Karakoç'a ait 'Kardan aydınlık' ezgisini Türk bayraklı, Özgür Filistin ve Özgür Doğu Türkistan baskılı tişörtleriyle seslendirdi. Minik öğrencilerin, 15 Temmuz'un sene-i devriyesinde Filistin ve Doğu Türkistan'ı unutmayarak 'Kardan Aydınlık' ezgisine meydanda bulunan vatandaşlarda eşlik etti. - SAKARYA