Sakarya'da 19 Mayıs Kutlaması - Son Dakika
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Sakarya'da 19 Mayıs Kutlaması

Sakarya'da 19 Mayıs, coşkuyla kutlandı; spor gösterileri ve türkü performansları ile renkli anlar yaşandı.

19.05.2025 14:10
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Sakarya'da 19 Mayıs coşkuyla kutlanıyor

SAKARYA - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Sakarya'da düzenlenen program ile coşkuyla kutlandı.

Sakarya Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen kutlama programı, sabah saatlerinde Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, öğrenciler tarafından hazırlanan spor gösterileri renkli görüntülere sahne oldu. Nehir Koyuncuoğlu, Çırpınırdı Karadeniz türküsünü seslendirdi, Sakarya Valisi Rahmi Doğan şarkıya eşlik etti. Wushu, karate gibi sergilenen gösteriler hayranlıkla izlendi. Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, "Bugün zaferlerle dolu şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından olan 19 Mayıs 1919'da İstanbul'un işgali üzerine yola çıkan ve zorlu bir yolculuktan sonra Anadolu'ya ayak basan Gazi Mustafa Atatürk'ün Anadolu'ya özgürlük, umut ve güven tohumları ekişinin 106. yıl dönümünü kutluyoruz. Gençler; olur ki yine bir gün kurşundan bir yük binse de gövdenize çatlayarak, yırtılarak o yokuşu düze çevirecek olan sizlersiniz. Türk milleti tarih boyunca sırtına kurşundan ağır yükler yüklenerek güzel işler başarmıştır. Hep imkansız görünene talip olmuştur. Azim ve kararlılıkla her işin üstesinden gelmiştir. Sizler, bizim umudumuz, duamız ve güzel yarınlarımızsınız. Geçmişin mirasçıları, geleceğin liderlerisiniz. Yalnızca aileleriniz değil bu vatanın istikbalisiniz. Sevgili gençler, ay yıldızlı bayrağımızı yerlere düşürmeyecek, göklerde ilelebet dalgalandıracak, ülkemizin adını sınırların çok ötesine duyuracaksınız. Çalışkanlığınız, azminiz ve vatan aşkınızla kadim Türk kültürünü yarınlara taşıyacak ve bu toprakların destanını gelecek nesillere aktaracak, unutulmasına izin vermeyeceksiniz. Milli birliğimize yönelen her türlü tehdide karşı Samsun'a çıkan iradenin sahip olduğu inançla cevap vereceğinizden kimsenin şüphesi olmamalıdır" dedi.

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Gençlik, Sakarya, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya'da 19 Mayıs Kutlaması - Son Dakika

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