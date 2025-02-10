Sakarya'da 3. Aktepe Kızak Şenliği Renkli Gösterilere Sahne Oldu - Son Dakika
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Sakarya'da 3. Aktepe Kızak Şenliği Renkli Gösterilere Sahne Oldu

Sakarya\'da 3. Aktepe Kızak Şenliği Renkli Gösterilere Sahne Oldu

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından Akyazı Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Aktepe Kızak Şenliği, 10 binin üzerinde katılımcıyla coşku dolu anlara sahne oldu. Aileler, çocuklarıyla birlikte karın tadını çıkararak eğlenceli vakit geçirdi.

10.02.2025 13:38  Güncelleme: 13:42
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Sakarya'da etkisini gösteren kar yağışı sonrası şehrin yüksek kesimleri beyaza büründü. Bununla birlikte Akyazı Belediyesi tarafından 3. Aktepe Kızak Şenliği gerçekleştirildi. Şenlikte aileler, çocukları ile birlikte karın keyfini doyasıya çıkardı. 7'den 70'e herkesin akın ettiği ve kayak merkezlerini aratmayan şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Bu çerçevede, Akyazı Belediyesi Güzlek Mahallesi de beyaz örtüyle kaplandı. Akyazı Belediyesi geleneksel hale getirdiği kızak şenliğinin 3'üncüsünü Aktepe'de düzenledi. Kar ve doğanın tadını çıkarmak isteyen 10 bin üzerinde vatandaş hafta sonu 'Aktepe Kızak Şenliği'ne akın etti. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlik, kayak merkezlerini aratmadı. 7'den 70'e herkesin gönüllerince eğlendiği şenlik renkli görüntülere sahne oldu. Ayrıca belediye tarafından ilçe merkezinden kızak merkezine belediye otobüsleriyle ücretsiz seferlerin düzenlendiği şenlikte, çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Bazı vatandaşlar horon teperken bazı vatandaşlar da kızaklarıyla kayarak karın ve hafta sonunun tadını doyasıya çıkardı.

" İstanbul'dan buraya geldik"

İstanbul'dan şenliğe gelen Damla Demir, "Gayet eğlenceli, gezme yerleri, müzikler, kayak her şey çok güzel. Ailem Akyazı'da ikamet ediyor ve böyle bir şenliğin olduğunu söylediler bu sebeple İstanbul'dan buraya geldik" derken, çocuğuyla karın tadını çıkaran Hatice Kaya ise, "Çok eğleniyoruz, kızaklarla yukarı kadar çıkıp kayarak aşağı iniyoruz. Buraya gelmeye kesinlikle değer" şeklinde konuştu.

"Ben daha önce gelmemiştim, imkanlar çok güzel"

Ailesiyle şenliğe ilk defa geldiğini belirten Fatih Angın, "Böyle bir şenlik olduğunu duyduk. Ben daha önce gelmemiştim ve buradaki imkanlar çok güzel. Akyazı Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Biz de ailemle karın tadını çıkarıyoruz" derken ailesiyle şenliğe gelen Ömer Kasap da, "Burada çok eğleniyorum ve üşüdüğümde ısınmak için yerler var oraya gidiyorum. Buraya yeniden gelmek isterim" ifadelerini kullandı.

"Bu kadar yoğunluk beklemiyorduk"

Şenlikte konuşan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Bu yıl şenliğin üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Aslında hazırlıklıydık ama bu kadar yoğunluk beklemiyorduk. Çarşı içinden belediye otobüslerimizle servis yapıyoruz, vatandaşlara ücretsiz bir şekilde kızak ve çeşitli ikramlar da sunuyoruz. Etkinliğimizi her sene daha da geliştiriyoruz. Buranın adı Aktepe; çocuklarımız, ailelerimiz, büyüklerimiz buraya gelip gönüllerince eğleniyorlar. İlçe dışından da gelen çok oldu ve gelenlerin çoğu sosyal medyadan duyarak geldiğini belirtti. Biz iki gün Akyazı Belediyesi'nin kızak şenliği olarak düzenliyoruz ve her sene üstüne koyarak ilerliyoruz. Şenlik dışında kar olduğu sürece bu bölge faaliyet gösteriyor. Vatandaşlarımızı burada eğlendiriyoruz dolayısıyla bizde eğlenmiş oluyoruz" dedi.

"Vatandaşın memnuniyeti bizleri de mutlu ediyor"

Güzlek Mahalle Muhtarı Selim Akyazıcı ise, "Bu mahallede 2020 yılında belediye başkanımızla başlamış olduğumuz bir proje halkın yoğun ilgisiyle de devam ediyor. Önceki yıllara göre bu sene daha fazla talep olduğunu gördük. Gelen vatandaşların memnuniyetinden gurur duyduk inşallah bundan sonra desteklerini esirgemeyen belediye başkanımız Bilal Soykan ile beraber daha güzel ve kullanışlı şekilde hizmetlere devam edip vatandaşları memnun etmek için elimizden geleni yapacağız. İlerleyen zamanlarda bu pistlerin sayısını çoğaltıp daha fazlası için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da 3. Aktepe Kızak Şenliği Renkli Gösterilere Sahne Oldu - Son Dakika

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