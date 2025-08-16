Sakarya'da 4 Afet Konteyneri Yerleştirildi - Son Dakika
Yerel

Sakarya'da 4 Afet Konteyneri Yerleştirildi

16.08.2025 13:06
AFAD, Sakarya'da 4 stratejik noktaya afet konteyneri yerleştirerek müdahale süresini azaltmayı hedefliyor.

Sakarya'da AFAD koordinasyonunda yürütülen proje çerçevesinde, muhtemel afetlere karşı hızlı ve etkin müdahale sağlamak amacıyla 4 afet konteyneri yerleştirildi.

Sakarya'da afetlere hazırlık çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, Sakarya'nın Adapazarı ilçesine 2, Erenler ve Serdivan ilçelerine ise 1'er adet olmak üzere toplam 4 stratejik noktaya afet konteyneri yerleştirildi. Afet konteynerleri; deprem, sel, heyelan, yangın ve diğer acil durumlarda kullanılmak üzere özel ekipmanlarla donatıldı. İçlerinde arama-kurtarma, ilk yardım, barınma ve lojistik malzemelerinin yanı sıra çadır, jeneratör, aydınlatma sistemi, tıbbi ilk yardım setleri, kurtarma ekipmanları, el aletleri ve acil durum iletişim cihazları gibi birçok kritik araç bulunuyor. Yetkililer, konteynerlerin afet sonrası ilk saatlerde ihtiyaç duyulacak malzemeleri hazır bulundurarak müdahale süresini en aza indireceğini belirtti. Yer seçiminde nüfus yoğunluğu, ulaşım kolaylığı ve afet riski gibi kriterlerin dikkate alındığı ifade edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

