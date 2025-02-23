Sakarya\'da Anneler için \'Ergenlerle İletişim Sanatı\' Programı Düzenlendi

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilay Gençlik Merkezi'nde düzenlediği "Ergenlerle İletişim Sanatı" programında annelere ve ev hanımlarına çocukları doğru adımları atarak yetiştirmek, ergenlerle sağlıklı iletişim kurmak hususunda bilgiler aktardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ev hanımı ve çalışan annelere yönelik eğitici, bilgilendirici ve günlük hayatın stresinden uzaklaştıran programlar düzenliyor. Son olarak Yeşilay Gençlik Merkezi'nde anneler ve ev hanımlarına keyifli bir programda bir araya geldi. Etkinlik, çocukları da barındıran "Bu Şehir Hepimizin" sosyal projesinin film gösterimiyle başladı ve konuyla ilgili detaylı bilgiler verildi. Programın konuşmacısı Uzman Psikolog Gülnur Ayşe Er, ergen bireyleri anlama ve onlarla sağlıklı iletişim kurma konusunda anneleri bilgilendirdi. Ergenliğin doğal bir süreç olduğuna dikkat çeken Uzman Psikolog Er, "Ergenliği sancılı bir ikinci doğum olarak görüyorum. Bu dönemde çocuklarımıza karşı daha anlayışlı olalım" dedi. Eğitim programının ardından katılımcılar, Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) Seyit Mehmet Buçukoğlu'nun "Farklı Dönemler, Farklı Söylemler" adlı sergisini gezerek sanatla iç içe bir mola verdi. Sergi gezisi sonra anneler, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nehir Çikolata Evi'nde kahve ve çikolata eşliğinde sohbet etti. - SAKARYA