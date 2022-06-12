Sakarya'da annelerini kaybeden yavru ayılar, Çekmeköy'de korumaya alındı

Sakarya'da ormanlık alan içerisinde annelerini kaybeden 3 yavru ayı, Çekmeköy Hayvanat Bahçesinde bakım ve tedavilerinin yapılması için korumaya alındı.

Sakarya'nın kırsal kesiminde annelerini kaybeden 3 yavru ayının görüntüleri fotokapana takıldı. Görüntüler üzerine harekete geçen görevliler, ayı yavrularını belli aralıklarla araziye bıraktı ancak tüm çalışmalara rağmen anne ayıya ulaşamadı. Yavru ayılar, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından bakımlarının yapılması ve büyütülmesi için Çekmeköy Hayvanat Bahçesine getirildi. Bakımlarına başlanan yavru ayıların isimlerini önümüzdeki haftalarda Hayvanat Bahçesini ziyaret edecek vatandaşlar belirleyecek.

"Bakımsız ve yalnız bırakmamak için buraya aldık"

Çekmeköy'de bulunan hayvanat bahçesi yetkilisi Burak Memişoğlu, "3 tane sevimli boz ayımız Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerince Sakarya'da bulunmuştu. 3 yavru ayımızı bizler korumaya ve beslemeye başladık. Yavru ayıların annelerini bulmak için fotokapanlar kuruldu ancak anne ayıya ulaşılamadı. Bizde yavru ayıları bakımsız ve yalnız bırakmamak için buraya aldık. Burada bakım, tedavi, beslenmelerini rutin olarak gerçekleştireceğiz. Ayrıca yavru ayılarımızın burada serbestçe dolaşabilecekleri alanlar var. Ziyaretçilerimiz de yakından görebiliyor. Boz ayılar şu an için alanımızda gayet mutlular" diye konuştu. - İSTANBUL