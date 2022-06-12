Sakarya'da annelerini kaybeden yavru ayılar, Çekmeköy'de korumaya alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da annelerini kaybeden yavru ayılar, Çekmeköy'de korumaya alındı

12.06.2022 10:41
Sakarya'da annelerini kaybeden yavru ayılar, Çekmeköy'de korumaya alındı

Sakarya'da ormanlık alan içerisinde annelerini kaybeden 3 yavru ayı, Çekmeköy Hayvanat Bahçesinde bakım ve tedavilerinin yapılması için korumaya alındı.

Sakarya'da ormanlık alan içerisinde annelerini kaybeden 3 yavru ayı, Çekmeköy Hayvanat Bahçesinde bakım ve tedavilerinin yapılması için korumaya alındı.

Sakarya'nın kırsal kesiminde annelerini kaybeden 3 yavru ayının görüntüleri fotokapana takıldı. Görüntüler üzerine harekete geçen görevliler, ayı yavrularını belli aralıklarla araziye bıraktı ancak tüm çalışmalara rağmen anne ayıya ulaşamadı. Yavru ayılar, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından bakımlarının yapılması ve büyütülmesi için Çekmeköy Hayvanat Bahçesine getirildi. Bakımlarına başlanan yavru ayıların isimlerini önümüzdeki haftalarda Hayvanat Bahçesini ziyaret edecek vatandaşlar belirleyecek.

"Bakımsız ve yalnız bırakmamak için buraya aldık"

Çekmeköy'de bulunan hayvanat bahçesi yetkilisi Burak Memişoğlu, "3 tane sevimli boz ayımız Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerince Sakarya'da bulunmuştu. 3 yavru ayımızı bizler korumaya ve beslemeye başladık. Yavru ayıların annelerini bulmak için fotokapanlar kuruldu ancak anne ayıya ulaşılamadı. Bizde yavru ayıları bakımsız ve yalnız bırakmamak için buraya aldık. Burada bakım, tedavi, beslenmelerini rutin olarak gerçekleştireceğiz. Ayrıca yavru ayılarımızın burada serbestçe dolaşabilecekleri alanlar var. Ziyaretçilerimiz de yakından görebiliyor. Boz ayılar şu an için alanımızda gayet mutlular" diye konuştu. - İSTANBUL

Sakarya'da annelerini kaybeden yavru ayılar, Çekmeköy'de korumaya alındı
Sakarya'da annelerini kaybeden yavru ayılar, Çekmeköy'de korumaya alındı
Sakarya'da annelerini kaybeden yavru ayılar, Çekmeköy'de korumaya alındı
Sakarya'da annelerini kaybeden yavru ayılar, Çekmeköy'de korumaya alındı
Sakarya'da annelerini kaybeden yavru ayılar, Çekmeköy'de korumaya alındı
Sakarya'da annelerini kaybeden yavru ayılar, Çekmeköy'de korumaya alındı

YORUMLAR
500
Kocaeli Karakuşak Spor Kulübü, Sakarya'dan madalyalar ile döndü Kocaeli Karakuşak Spor Kulübü, Sakarya'dan madalyalar ile döndü 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı akraba kavgasında 2 şüpheli tutuklandı 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı akraba kavgasında 2 şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Sakarya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya'da annelerini kaybeden yavru ayılar, Çekmeköy'de korumaya alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 10:49:02. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da annelerini kaybeden yavru ayılar, Çekmeköy'de korumaya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement