SGM\'de ara tatilin en lezzetli buluşması

26.01.2026 17:30  Güncelleme: 17:32
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ara tatil boyunca çocuklar ve aileleri için düzenlenen atölyelerde eğitici ve eğlenceli etkinlikler sunuyor. İlk etkinlikte çocuklar, 'Minik Şefler Pizza' programında kendi pizzalarını yaparak keyifli bir deneyim yaşadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde ara tatil için hazırlanan atölyeler devam ediyor. Çocuklar ve aileleri eğitici, eğlenceli ve uygulamalı atölyelerde buluşurken, ilk etkinlikte minikler kendi pizzalarını hazırlayarak unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ara tatili çocuklar ve aileler için hem eğlenceli hem de öğretici hale getiriyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ara tatil atölyeleri Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) devam ediyor. Çocuk Atölyeleri, Ebeveyn-Çocuk Atölyeleri ve Ebeveyn Atölyeleri başlıkları altında düzenlenen programlar, tatil boyunca katılımcılara verimli ve keyifli bir süreç sunuyor. Atölyelerin ilk etkinliği olan "Minik Şefler Pizza" programında çocuklar anneleriyle birlikte mutfağa girdi. Minik şefler, pizzalarının hamurundan malzemesine kadar her aşamasını kendi elleriyle hazırladı. Eğlenerek öğrenen çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Uygulamalı çalışmalar sayesinde çocuklar hem yeni bilgiler edindi hem de ilgi ve yeteneklerini keşfetme fırsatı buldu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

17:30
