Sakarya\'da \'Bir Hikaye Bin Neşe\' Projesi Çocukların Mutluluğunu Artırıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin "Bir Hikaye Bin Neşe" projesi çocukların mutluluğuna ortak olmaya devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bir Hikaye Bin Neşe" projesi, ilk ve ortaokul öğrencileriyle buluşmaya devam ediyor. Büyükşehir uzman ekipleri, Taraklı'dan Kocaali'ye, Hendek'ten Sapanca'ya kadar şehrin en uzak noktasındaki çocuklara ulaşıyor ve hayatlarına dokunuyor. Bilgi, beceri, eğlence, kültür ve sanat dolu bu program çerçevesinde şehrin dört bir yanındaki çocukları buluşturuyor. Sakarya'nın geleceği olan minikler oyunlarla eğleniyor ve hayatın önemli temalarında bilinçlendiriliyor. Proje çerçevesinde Adapazarı Taşkısığı'nda Şarık Tara İlkokulu'na misafir olan uzman eğitmenler, 'Hacivat - Karagöz Salıncak' oyunuyla öğrencilere keyifli anlar sundu. - SAKARYA