Sakarya\'da Buzağı ile Yolculuk

Sakarya'da bir sürücünün, panelvan tipi aracının arkasına yerleştirdiği buzağı ile yolculuğu cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Görüntü, Kaynarca-Adapazarı D020 kara yolunda kaydedildi. Adapazarı istikametinde ilerlemekte olan ve ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsü, 35 CKC 533 plakalı panelvan tipi aracın arkasına buzağı yerleştirdi. Yolda seyir halinde olan panelvanın arkasında taşınan buzağıyı gören başka bir vatandaş ise o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. - SAKARYA
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