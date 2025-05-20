Sakarya\'da Çölyak Ürün Satış Noktası Hizmete Açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Alemdar, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü'nde müjdelediği Çölyak Ürün Satış Noktası Demokrasi Meydanı'nda hizmete açıldı. Bu noktada tamamı glütensiz olan un, makarna, atıştırmalık, hamur mayası ile maya çeşitleri, yağlar, ekşi mayalı ekmek, tahıllı ekmek, makarna, kek, kurabiye ve benzeri birçok ürün satışa sunuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü'nde Büyükşehir'in çölyak hastaları için hazırlanan satış noktasının hizmete başladığını açıkladı. Sözü verilen Çölyak Ürün Satış Noktası, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda hizmete açıldı ve ilk ziyaretçileri de Başkan Yusuf Alemdar ile Büyükşehir bürokratları oldu. Satış noktasında glüten hassasiyeti olanlar ve çölyak hastaları için özel hazırlanmış, katkısız ve glütensiz birçok gıda ürünü ve şifalı ürünlere yer verildi. Tüm vatandaşların hizmetine sunulan Çölyak Ürün Satış Noktası ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü.

BELPAŞ Genel Müdürü Ertuğrul Özcan ile ürünleri inceleyen Başkan Alemdar, glütensiz ürünlere erişimi bir nebze olsun kolaylaştırdıklarını belirtti. Bu noktada tamamı glütensiz olan un, makarna, atıştırmalık, hamur mayası ile maya çeşitleri, yağlar, ekşi mayalı ekmek, tahıllı ekmek, makarna, kek, kurabiye ve benzeri birçok ürün satışa sunuldu. Ayrıca hurma özü, organik keçiboynuzu özü, hindistan cevizi özü, mısır unu, pirinç unu, kinao unu, fındık unu, nohut unu, badem unu gibi her yerde bulunmayan ürünler de yer alıyor. Başkan Alemdar, "Demokrasi Meydanı'nda hizmet veren Büyükşehir Yöresel Ürünler Satış noktasında çölyak hastaları için BELPAŞ aracılığıyla glütensiz ürünler satışına başlandı. Hemşehrilerimizin glütensiz ürünlere erişimini bir nebze olsun kolaylaştırabilmeyi amaçladık. Çölyak hastası hemşehrilerimize sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Meydan içerisinde bulunan Yöresel Ürünler Satış Ofisi'nin içerisinde yer alan Çölyak Satış Noktası, artık haftanın her günü vatandaşların hizmetinde olacak. - SAKARYA