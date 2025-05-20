Sakarya'da Çölyak Ürün Satış Noktası Hizmete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sakarya'da Çölyak Ürün Satış Noktası Hizmete Açıldı

Sakarya\'da Çölyak Ürün Satış Noktası Hizmete Açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü'nde çölyak hastaları için glütensiz ürünler sunan satış noktasını Demokrasi Meydanı'nda açtı. Meydanda glüten hassasiyeti olanlar için un, makarna, atıştırmalık ve diğer glütensiz ürünler bulmak mümkün.

20.05.2025 17:05  Güncelleme: 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Alemdar, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü'nde müjdelediği Çölyak Ürün Satış Noktası Demokrasi Meydanı'nda hizmete açıldı. Bu noktada tamamı glütensiz olan un, makarna, atıştırmalık, hamur mayası ile maya çeşitleri, yağlar, ekşi mayalı ekmek, tahıllı ekmek, makarna, kek, kurabiye ve benzeri birçok ürün satışa sunuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü'nde Büyükşehir'in çölyak hastaları için hazırlanan satış noktasının hizmete başladığını açıkladı. Sözü verilen Çölyak Ürün Satış Noktası, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda hizmete açıldı ve ilk ziyaretçileri de Başkan Yusuf Alemdar ile Büyükşehir bürokratları oldu. Satış noktasında glüten hassasiyeti olanlar ve çölyak hastaları için özel hazırlanmış, katkısız ve glütensiz birçok gıda ürünü ve şifalı ürünlere yer verildi. Tüm vatandaşların hizmetine sunulan Çölyak Ürün Satış Noktası ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü.

BELPAŞ Genel Müdürü Ertuğrul Özcan ile ürünleri inceleyen Başkan Alemdar, glütensiz ürünlere erişimi bir nebze olsun kolaylaştırdıklarını belirtti. Bu noktada tamamı glütensiz olan un, makarna, atıştırmalık, hamur mayası ile maya çeşitleri, yağlar, ekşi mayalı ekmek, tahıllı ekmek, makarna, kek, kurabiye ve benzeri birçok ürün satışa sunuldu. Ayrıca hurma özü, organik keçiboynuzu özü, hindistan cevizi özü, mısır unu, pirinç unu, kinao unu, fındık unu, nohut unu, badem unu gibi her yerde bulunmayan ürünler de yer alıyor. Başkan Alemdar, "Demokrasi Meydanı'nda hizmet veren Büyükşehir Yöresel Ürünler Satış noktasında çölyak hastaları için BELPAŞ aracılığıyla glütensiz ürünler satışına başlandı. Hemşehrilerimizin glütensiz ürünlere erişimini bir nebze olsun kolaylaştırabilmeyi amaçladık. Çölyak hastası hemşehrilerimize sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Meydan içerisinde bulunan Yöresel Ürünler Satış Ofisi'nin içerisinde yer alan Çölyak Satış Noktası, artık haftanın her günü vatandaşların hizmetinde olacak. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Demokrasi, sakarya, Ekonomi, Sağlık, Yerel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya'da Çölyak Ürün Satış Noktası Hizmete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF, Galatasaray’ın kupa talebini kabul etti TFF, Galatasaray'ın kupa talebini kabul etti
DEVA’dan istifa eden Seda Kaya Ösen CHP’ye katıldı DEVA'dan istifa eden Seda Kaya Ösen CHP'ye katıldı
Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı’na aday olacak mı Canlı yayında açıkladı Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı
Süper Lig’in 4 şanssız ismi Gittikleri takım küme düşüyor Süper Lig'in 4 şanssız ismi! Gittikleri takım küme düşüyor
Gaziantep’te yolcu, taksi şoförünü defalarca bıçakladı Gaziantep'te yolcu, taksi şoförünü defalarca bıçakladı
Volkan Demirel, Ali Koç’un seçim kararını eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı Volkan Demirel, Ali Koç'un seçim kararını eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Esenler Erokspor, Türkiye Basketbol Ligi’nde Süper Lig’e yükseldi Esenler Erokspor, Türkiye Basketbol Ligi'nde Süper Lig'e yükseldi
Göksel, estetik iddialarına video ile yanıt verdi: Fotoğraftaki kişiyi tanımıyorum Göksel, estetik iddialarına video ile yanıt verdi: Fotoğraftaki kişiyi tanımıyorum
Bandırmaspor, Süper Lig yolunda finalin kapısını araladı Bandırmaspor, Süper Lig yolunda finalin kapısını araladı
16 yaşındaki çocuğun çıkardığı yangın evi kül etti Yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı 16 yaşındaki çocuğun çıkardığı yangın evi kül etti! Yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı
Özel’in “yerel diktatör“ çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik’ten sert tepki Özel'in "yerel diktatör" çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki

18:18
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir
18:08
Ankara’da üç güzergaha metrobüs geliyor
Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor
17:51
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo’nun videosu viral oldu
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu
16:55
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı
16:35
DEM Parti, CHP’yi ziyaret etti Özgür Özel’den Bahçeli’nin ’’komisyon’’ çağrısına destek
DEM Parti, CHP'yi ziyaret etti! Özgür Özel'den Bahçeli'nin ''komisyon'' çağrısına destek
23:18
Tuncay Şanlı efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor
Tuncay Şanlı efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor
23:16
Trump’la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna’nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir
Trump'la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna'nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir
23:05
Portekiz ayakta Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar
Portekiz ayakta! Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar
22:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı ertelemek mümkün değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı ertelemek mümkün değil
22:44
2. Lig yolunda finalistler belli oldu
2. Lig yolunda finalistler belli oldu
22:34
İstanbul’da giyim mağazasına kurşun yağdırdı 5 yaralı var
İstanbul'da giyim mağazasına kurşun yağdırdı! 5 yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 18:56:43. #7.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da Çölyak Ürün Satış Noktası Hizmete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.