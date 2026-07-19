Sakarya'da Din Görevlilerine Sahte Diploma İddiası - Son Dakika
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Sakarya'da Din Görevlilerine Sahte Diploma İddiası

Sakarya\'da Din Görevlilerine Sahte Diploma İddiası
19.07.2026 11:46
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Sakarya Valiliği, din görevlileriyle ilgili sahte diploma iddialarını soruşturduğunu açıkladı.

Sakarya Valiliği, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan din görevlilerine yönelik 'sahte diploma' iddiaları hakkında yazılı bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, iddialar üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan müfettiş talep edildiği ve soruşturma sürecinin titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

Akyazı ilçesinde görev yapan bir din görevlisinin, yakınıyla yaşadığı miras anlaşmazlığı sonrasında lise diplomasının sahte olduğu yönünde şikayet edildiği iddiaları gündeme gelmişti. Söz konusu şikayetin ardından incelemenin genişletilerek toplam 5 imamın daha diplomasının sahte olduğunun tespit edildiği yönündeki iddialar üzerine Sakarya Valiliği harekete geçti.

"Soruşturma süreci titizlikle yürütülmektedir"

Sakarya Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, ilimizde görev yapan bazı din görevlilerine ilişkin sahte diploma iddialarıyla ilgili olarak, İl Müftülüğümüzün tespitleri üzerine Valiliğimiz tarafından Diyanet İşleri Başkanlığından müfettiş talep edilmiş, müfettiş görevlendirmesi gerçekleştirilmiş olup inceleme ve soruşturma süreci titizlikle yürütülmektedir. İnceleme sonucunda tespit edilecek hususlar doğrultusunda ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli idari ve hukuki işlemler tesis edilecektir. Süreç henüz devam etmekte olup, inceleme tamamlanmadan kesin hüküm ifade eden değerlendirmelerde bulunulması doğru değildir. Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, kamu görevlilerine ilişkin basına açıklama yapma ve bilgi verme yetkisi illerde Valilere aittir. Bu nedenle, yetkili makamlar dışında yapılan açıklama ve değerlendirmelere itibar edilmemesi önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Din Görevlilerine Sahte Diploma İddiası - Son Dakika

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