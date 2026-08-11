Engelsiz Hobi Atölyesi öğrencileri su altı dünyasını inceledi

Sakarya'da Engelsiz Hobi Atölyeleri bünyesindeki engelli bireyler ve aileleri için akvaryum gezisi düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında, engelli bireyler ve aileleri Körfez Aqua Akvaryum'u ziyaret etti. Etkinlikte deniz canlılarını inceleyen katılımcılara, görevli uzman eğiticiler tarafından su altı yaşamı ve canlı türleri hakkında bilgi verildi. Engelli bireylerin sosyal aktivitelere katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen gezi programı, fotoğraf çekimlerinin ardından sona erdi.