Sakarya\'da Engellilere Yaz Programı Tamamlandı

Sakarya'da engelli bireylere yönelik hayata geçirilen "Gezici Umut Atölyesi", temmuz ve ağustos aylarını kapsayan 8 haftalık yaz programını tamamladı.

Yaz dönemi boyunca 16 ilçede Sosyal Gelişim Merkezi bulunmayan ve merkeze uzak olan 30 mahallede gerçekleştirilen etkinliklerde, yaklaşık 1000 engelli bireye ulaşıldı. Program kapsamında düzenlenen atölyelerde katılımcılara ahşap boyama ve çeşitli el becerisi faaliyetleri uygulandı. Etkinliklere engelli bireylerin yanı sıra aileleri de katılım sağladı. Yapılan çalışmalar katılımcılara hediye edilirken, program sonunda ikramlar dağıtıldı.

Ekiplerin 8 hafta süren saha çalışmalarının ardından yaz dönemi etkinlikleri sona erdi.