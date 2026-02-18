Sakarya\'da İlk Teravih Namazı Kılındı

Sakarya'da 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının gelmesi ile birlikte ilk teravih namazı kılındı. Vatandaşlar, teravih namazını kılmak için çocukları ile birlikte camiye akın etti.

11 ayın sultanı Ramazan ayının gelişi ile birlikte yurt genelinde olduğu gibi Sakarya'da da ilk teravih namazı kılındı. Sakaryalılar Ramazan ayının ilk teravih namazı için camileri doldurdu. Tarihi Orhan Camii'nde akın eden vatandaşlar, yatsı namazı ardından teravih namazını eda etti. Camideki manevi atmosferi tatmak isteyenler arasında çocuklarda yer aldı. 7'den 70'e birçok vatandaşın doldurduğu camide huzur dolu görüntüler ortaya çıktı. - SAKARYA