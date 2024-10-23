Sakarya'da Kadın ve Çocuklar İçin Güvenli Ulaşım Başlatıldı - Son Dakika
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Sakarya'da Kadın ve Çocuklar İçin Güvenli Ulaşım Başlatıldı

Sakarya\'da Kadın ve Çocuklar İçin Güvenli Ulaşım Başlatıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kadın ve çocukların toplu taşıma araçlarına diledikleri yerden binip inmelerine imkan tanıyan yeni bir uygulama başlattı. 20.00'dan sonra geçerli olacak bu karar, ulaşımda güvenliği artırmayı hedefliyor.

23.10.2024 17:02  Güncelleme: 17:04
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bindi yapabilecek. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın sunduğu öneriyle şehirde örnek bir uygulama hayata geçirildi. UKOME'de bugün alınan kararla birlikte kadın ve çocuklar tüm toplu taşıma araçlarına diledikleri yerde indi-bindi yapabilecek. Ulaşım alanında yapılan yatırımlar, revizyon çalışmaları, filoya araç takviyesiyle alt yapının güçlendirilmesi gibi adımlarla yeni bir dönem başlatan Başkan Alemdar, toplu taşımada yolcu güvenliğini artırmak için Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) "Kadınlar ve çocuklar 20.00'dan sonra tüm toplu taşımada araçlara diledikleri yerde binsin ve diledikleri yerde insin" önerisi sundu. Kadınların ve çocukların toplu taşıma araçlarının güzergahlarında istedikleri, kendilerini güvende hissettikleri yerde binip-inmelerinin önünü açacak bu öneri UKOME toplantısının ardından hayata geçirildi.

Alınan kararı değerlendiren Başkan Alemdar, kadınlar ile çocukların artık hangi bölgede olursa olsun güvenle yolculuk yapabileceklerini söyledi. "Aile kurumunun en değerlileri" olarak nitelendirdiği kadınlar ve çocukların huzuru ve mutluluğu için 7 gün 24 saat teyakkuzda olduklarını ifade eden Alemdar, "Yanlarında bizi görmek istedikleri her an buradayız, yalnız bırakmayacağız" vurgusu yaptı.

"Kadın ve çocuklar faydalanacak"

Alemdar, "Bu karar, bir süredir üzerinde görüştüğümüz bir konuydu. Bugün de UKOME'de kabul edildi. Sakarya ulaşımında güveni artıracak, vatandaşlarımızın huzurla yolculuk yapabileceği uygulamaları hayata geçirerek, şehre bir katma değer sunmak, yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Attığımız ilk adımlar, yaptığımız yatırımlar ve aldığımız bu karar 'Ulaşımda Sakarya Zamanı' hedefimizin bir ürünüdür. Bize destek olan, kararın uygulanmasında katkı sağlayan tüm kurum ve görevlilere teşekkür ediyorum" dedi.

"20.00'den sonra uygulanacak"

Alemdar, güzergah üzerinde yolcuların durak harici dahi olsa istedikleri yerde araçlara binip-inebileceklerini belirterek, "Biliyorsunuz her yer merkezi nokta değil ve araçlarımızın çalıştığı ücra bölgeler de oluyor. Bu sebeple artık kadınlar ve çocuklarımız, yarın itibariyle saat 20.00'den sonra tüm toplu taşıma araçlarına durak şartı aranmaksızın istedikleri yerden binebilecek ve aynı şekilde istedikleri yerde inebilecek. Toplu taşımadaki aldığımız bu kararın hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. UKOME tarafından verilen bu karar, Sakarya'da çalışan tüm hatlar için geçerli olacak. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Kadın ve Çocuklar İçin Güvenli Ulaşım Başlatıldı - Son Dakika

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