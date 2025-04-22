Sakarya'da Kadınlara Yönelik Anlamlı Etkinlik Gerçekleşti - Son Dakika
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Sakarya'da Kadınlara Yönelik Anlamlı Etkinlik Gerçekleşti

Sakarya\'da Kadınlara Yönelik Anlamlı Etkinlik Gerçekleşti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte, 24 kadın Adapazarı'nın simge yerlerinde tarihi bir yolculuğa çıktı. Katılımcılar, Adapazarı Ticaret Müzesi ve Yeşilay Gençlik Merkezi'nde çeşitli aktivitelerle keyifli anlar yaşadı.

22.04.2025 15:01  Güncelleme: 15:07
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kadınlar Adapazarı Ticaret Müzesi, Yeşilay Gençlik Merkezi, Ofis Sanat Merkezi (OSM) ve Nehir Çikolata Evi'nde keyifli bir gün geçirdi. Anlamlı bir etkinlikte buluşan kadınlar, tarihte yolculuğa çıkarak yorgunluklarını kahve molasıyla attı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik etkinlikler yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede 24 kadın, şehrin simge yerlerinde keyifli bir yolculuğa çıktı. Büyükşehir'in anlamlı etkinliğinde stresten uzaklaşan kadınlar, tarihte yolculuğa çıkarak yorgunluklarını keyifli bir kahve molasıyla attı. Etkinliğin ilk durağı Adapazarı'nın tarihi dokusunu yansıtan Adapazarı Ticaret Müzesi oldu. Katılımcılar burada Sakarya'nın ticari geçmişine ışık tutan eserleri ve belgeleri yakından inceleme fırsatı buldular. Ardından Yeşilay Gençlik Merkezi'nde Formatör Psikolog Günnur Ayşe Er tarafından verilen "Öz Şefkat" konulu seminer ile kadınların iç dünyalarına dokunan etkili bir buluşma oldu. Seminerin devamında katılımcılarla etkileşimli teknikler uygulandı ve öz farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

Program Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) 'Yöremin İnsanları' adlı sergi gezisiyle devam etti. Gezinin son durağı ise tatlı bir molayla tamamlandı. Nehir Çikolata Evinde gerçekleşen ikramlar eşliğinde katılımcılar günün yorgunluğunu kahve molası vererek attı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Kadınlara Yönelik Anlamlı Etkinlik Gerçekleşti - Son Dakika

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