Sakarya'da Korkutan Yangın

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Sakarya'da şehir merkezinde korkutan yangın

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan binanın 1'inci katında meydana gelen ve paniğe sebep olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kurtuluş Mahallesi Uçak Sokak üzerinde bulunan binanın 1'inci katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı evde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin polis inceleme başlattı.