Sakarya'nın Kocaali, Kaynarca ve Karasu ilçelerinde kötü hava şartları sebebiyle denize girmek yasaklandı.
Sakarya'da etkili olan rüzgarlı hava deniz güvenliğini olumsuz etkiledi. Karadeniz'e kıyısı bulunan Kocaali, Kaynarca ve Karasu ilçelerinde kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde denize girmek ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri, sahillerde kırmızı bayrak çekerek uyarılarda bulundu ve vatandaşlara denize girmemeleri yönünde çağrılar yaptı. - SAKARYA
Son Dakika › Yerel › Sakarya'da Kötü Hava Nedeniyle Denize Giriş Yasağı - Son Dakika
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