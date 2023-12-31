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Sakarya'da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenlendi - Son Dakika
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Sakarya'da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenlendi

Sakarya'da Mekke'nin fethinin 1392. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi' programında, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti, sinevizyon gösterimi, öğrencilerin tiyatro gösterimi ve şiir dinletisi gerçekleştirildi. Programda Filistinlilere destek sloganları atıldı. Konuşmalarda, Kudüs'ün önemi vurgulandı ve Gazze'deki saldırılara dikkat çekildi.

Sakarya\'da Mekke\'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenlendi
31.12.2023 - 22:11,
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Sakarya'da Mekke'nin fethinin 1392. yıl dönümü dolayısıyla "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfınca Atatürk Spor Salonu'nda Mekke'nin fethinin 1392. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda sinevizyon gösterimi, öğrencilerin tiyatro gösterimi ve şiir dinletisi gerçekleştirildi. İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle programda Filistinlilere destek sloganları atıldı.

Programda konuşan AGD Sakarya Şube Başkanı Celal Aydın, "Mekke'nin fethinin tarihi Kurban Bayramı gibi, Ramazan ayı gibi hicri takvime göre her yıl değişiyor. Bunun farkındayız. Dikkatli olmazsak 31 Aralık gecesinin ne kadar tehlikeli olduğunun da farkındayız. Her an uyanık olmalıyız, lakin takvimin bazı yaprakları çok daha fazla hassas davranmamızı gerektiriyor. Küresel emperyalizm, basın yayın organları ile hayatımızı abluka altına aldı. Hissizleştik, duyarsızlaştık. Bugün Gazze'de insanların ölmesinden daha vahim olanı bu topraklarda bizim insanlığımızın ölmesidir. Ölmediğimizi kanıtlamalıyız, unuttuklarımızı hatırlamalıyız" dedi.

"Kudüs bizim olacak biiznillah"

Gazze'deki savaşa değinen Aydın, "Bu yıl programımızı Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi olarak icra ediyoruz. Çünkü Kudüs bize kendini hatırlattı. Tüm dünyanın gözünün önünde işlenen bu insanlık suçunun ardında 'Ben buradayım' dedi. Hem de öyle bir dedi ki sadece Müslümanları değil, gayrimüslimleri de ayağa kaldırdı. Bir Ebu Ubeyde konuşmalarıyla binlerce insanın hidayetine vesile oldu. Dikkat çekilmesi gereken konu bu aslında. Gayrimüslim gönlüne Kudüs'ü koyunca, hayatının gündeminin ortasına Kudüs'ü alınca İslam oluyor. Peki ya biz Müslümanlar bunu yaparsak ne olacak? Geçmişte olduğu gibi Kudüs bizim olacak biiznillah. Biz bunu Kudüs'ün fethinde gördük. Biz bunu Mekke'nin fethinde gördük. Muhammed'in evlatları nereden çekildiyse mutlak ve muhakkak oraya geri dönmüştür. Kudüs tüm benliğimizle gündemimizdeyken dahi yanılgılara düşüyoruz" diye konuştu.

"Aksa Tufanı ve devamında yaşadıklarımız 90 günü buldu"

Aydın, "Savaş başlayalı 90 gün oldu diyoruz. Evet Aksa Tufanı ve devamında yaşadıklarımız 90 günü buldu. Lakin Kudüs mücadelemiz bin 400 yıldır devam ediyor. Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü 1187'de fethetti. Ubeyde bin Cerrah 637'de fethetti. Unutmayın bir düşüncenin fikri kanıtlarını ne kadar geriye götürürseniz düşünceniz o kadar kuvvetli olur. Bugün bize tarihimizi unutturmaya çalışıyorlar. Bugün Kudüs deyince, Mekke deyince, İsfahan, Suriye, Türkistan deyince, en geniş ifadeyle Bilad-ı İslam deyince ümmetin hafızasına atıfta bulunuyoruz. Gazze bizim için bir pazardır. Ahiret provamızı yaptığımız bir pazar. Bugün Gazze'de kardeşlerimiz evlatlarının parçalarını, uzuvlarını, organlarını poşetlere koyarak evlerine götürüyor. Bizler ise hala İsrail mallarını boykot edelim mi etmeyelim mi, faydası var mı yok mu, bunu konuşuyoruz. Allah aşkına yarın mahşerde huzura çıktığımızda hangimizin poşeti daha ağır gelecek. İmtihanımız da, mesuliyetimiz de çok büyük. Biran önce uyanmalıyız" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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