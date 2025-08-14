Sakarya\'da Öğrencilere Ulaşımda İndirim ve Ücretsiz Hizmet Devam Ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın göreve devralmasının ardından başlattığı öğrenciye ücretsiz ve indirimli fiyat uygulaması için 'devam' kararı alındı. Türkiye'nin en ucuz ulaşım hizmetini sunulduğu Sakarya'da, lise ve üniversite için tarife 5 TL'ye sabitlenirken, ilkokul ve ortaokul için ücretsiz ulaşım hizmetinin ise devam etmesi kararlaştırıldı. Ayrıca Metrobüs Hattı'nın ücretleri belirlenirken bazı ulaşım tarifelerine ise fiyat güncellemesi yapıldı.

Başkan Yusuf Alemdar'ın göreve başladıktan hemen sonra yürürlüğe alınması için talimat verdiği 'öğrencilere indirimli ve ücretsiz ulaşım' 14 ay önce yürürlüğe alınmıştı. Türkiye'de öğrencilere en ucuz ulaşım hizmeti sunan Sakarya Büyükşehir, 3 Haziran 2024 tarihinden bu yana ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz, lise ve üniversite öğrencilerine yüzde 54 indirimli ulaşım hizmeti sunuyordu. UKOME'de alınan son kararla birlikte öğrencilere sunulan ulaşım ücreti belediye otobüsleri, ADARAY ve Metrobüs Hattı'nda geçerli olacak şekilde 5 TL'ye sabitlendi. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine ise ücretsiz ulaşım hizmetinin devam edeceği açıklandı. Aynı toplantıda konfor ve hızı bir araya getiren, bir süredir tamamen ücretsiz yolcu taşıyan metrobüslerin fiyat tarifesi de belirlendi.

Bu çerçevede metrobüsler sivillere 10 TL, öğrencilere ise sabit fiyat olan 5 TL'den hizmet sunacak. Şu anda aktif olarak çalışan metrobüs sistemi okul sezonuna kadar ücretsiz hizmet sunmaya devam edecek. Alınan kararlar doğrultusunda ayrıca belediye otobüslerine ve özel halk otobüsleri tarifelerine yüzde 40 oranında, öğrenci servisi tarifesine ise yüzde 45 oranında güncelleme yapıldı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "UKOME toplantısında alınan karar ile birlikte bazı ulaşım tarifelerine güncellemeler yapılmıştır. Şehir içi ulaşıma hız ve konfor katacak metrobüs sistemimizin ise fiyat tarifesi belirlenmiştir. Belirlenen fiyat tarifelerinin geçerli olacak tarihler kısa zaman içerisinde kamuoyuna duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA