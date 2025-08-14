Sakarya'da Öğrencilere Ulaşımda İndirim ve Ücretsiz Hizmet Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sakarya'da Öğrencilere Ulaşımda İndirim ve Ücretsiz Hizmet Devam Ediyor

Sakarya\'da Öğrencilere Ulaşımda İndirim ve Ücretsiz Hizmet Devam Ediyor
14.08.2025 11:20  Güncelleme: 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere yönelik indirimli ve ücretsiz ulaşım hizmetlerini sürdüreceğini açıkladı. Lise ve üniversite öğrencileri için ulaşım ücreti 5 TL'ye sabitlenirken, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz ulaşım hizmeti devam edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın göreve devralmasının ardından başlattığı öğrenciye ücretsiz ve indirimli fiyat uygulaması için 'devam' kararı alındı. Türkiye'nin en ucuz ulaşım hizmetini sunulduğu Sakarya'da, lise ve üniversite için tarife 5 TL'ye sabitlenirken, ilkokul ve ortaokul için ücretsiz ulaşım hizmetinin ise devam etmesi kararlaştırıldı. Ayrıca Metrobüs Hattı'nın ücretleri belirlenirken bazı ulaşım tarifelerine ise fiyat güncellemesi yapıldı.

Başkan Yusuf Alemdar'ın göreve başladıktan hemen sonra yürürlüğe alınması için talimat verdiği 'öğrencilere indirimli ve ücretsiz ulaşım' 14 ay önce yürürlüğe alınmıştı. Türkiye'de öğrencilere en ucuz ulaşım hizmeti sunan Sakarya Büyükşehir, 3 Haziran 2024 tarihinden bu yana ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz, lise ve üniversite öğrencilerine yüzde 54 indirimli ulaşım hizmeti sunuyordu. UKOME'de alınan son kararla birlikte öğrencilere sunulan ulaşım ücreti belediye otobüsleri, ADARAY ve Metrobüs Hattı'nda geçerli olacak şekilde 5 TL'ye sabitlendi. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine ise ücretsiz ulaşım hizmetinin devam edeceği açıklandı. Aynı toplantıda konfor ve hızı bir araya getiren, bir süredir tamamen ücretsiz yolcu taşıyan metrobüslerin fiyat tarifesi de belirlendi.

Bu çerçevede metrobüsler sivillere 10 TL, öğrencilere ise sabit fiyat olan 5 TL'den hizmet sunacak. Şu anda aktif olarak çalışan metrobüs sistemi okul sezonuna kadar ücretsiz hizmet sunmaya devam edecek. Alınan kararlar doğrultusunda ayrıca belediye otobüslerine ve özel halk otobüsleri tarifelerine yüzde 40 oranında, öğrenci servisi tarifesine ise yüzde 45 oranında güncelleme yapıldı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "UKOME toplantısında alınan karar ile birlikte bazı ulaşım tarifelerine güncellemeler yapılmıştır. Şehir içi ulaşıma hız ve konfor katacak metrobüs sistemimizin ise fiyat tarifesi belirlenmiştir. Belirlenen fiyat tarifelerinin geçerli olacak tarihler kısa zaman içerisinde kamuoyuna duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

sakarya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya'da Öğrencilere Ulaşımda İndirim ve Ücretsiz Hizmet Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
Türk futbolunda yeni dönem Kayıtlar 5 yıl saklanacak Türk futbolunda yeni dönem! Kayıtlar 5 yıl saklanacak
Candan Erçetin’den ’’en seksi kadınlar’’ listesi isyanı: Büyük utanç duydum Candan Erçetin'den ''en seksi kadınlar'' listesi isyanı: Büyük utanç duydum
MEB’den 81 ildeki özel okullara “sıkı denetim“ talimatı MEB'den 81 ildeki özel okullara "sıkı denetim" talimatı
Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
Bestemsu Özdemir, evlilik yolunda ilk adımı attı Bestemsu Özdemir, evlilik yolunda ilk adımı attı
Ünlü oyuncuya şok Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı Ünlü oyuncuya şok! Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı
Güle güle Zaniolo Transferi duyurdular Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor

11:02
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun “Sigarasız şehir olacak“ dediği ilimiz
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun "Sigarasız şehir olacak" dediği ilimiz
10:35
Günün bombası: Özlem Çerçioğlu’nu zora sokacak mahkeme kayıtları
Günün bombası: Özlem Çerçioğlu'nu zora sokacak mahkeme kayıtları
08:47
Özel saat 12.00’de ne açıklayacak İşte kulislerde konuşulan konu
Özel saat 12.00'de ne açıklayacak? İşte kulislerde konuşulan konu
15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
14:59
Selfie çekmek istediği filin saldırısına uğrayan turist ağır yaralandı
Selfie çekmek istediği filin saldırısına uğrayan turist ağır yaralandı
14:50
Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı
Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı
14:44
Çanakkale’de yine orman yangını Kaz Dağları tehdit altında
Çanakkale'de yine orman yangını! Kaz Dağları tehdit altında
14:40
Arda Turan yine bildiğiniz gibi
Arda Turan yine bildiğiniz gibi
14:30
Aracını engelli alanına park eden ABD Başkan Yardımcısına köylülerden tepki
Aracını engelli alanına park eden ABD Başkan Yardımcısına köylülerden tepki
14:27
SGK’dan müjde Artık o emekliler de promosyon alacak
SGK'dan müjde! Artık o emekliler de promosyon alacak
14:22
Atılan manşetleri görmeniz lazım Bütün dünya Fenerbahçe’yi konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor
14:18
Mülakat mağduru öğretmen bakanlık önündeki eylemde sinir krizi geçirdi
Mülakat mağduru öğretmen bakanlık önündeki eylemde sinir krizi geçirdi
14:10
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 11:22:20. #7.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da Öğrencilere Ulaşımda İndirim ve Ücretsiz Hizmet Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.