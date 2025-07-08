Sakarya'da Orman Yangınlarına Karşı Kritik Uyarı - Son Dakika
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Sakarya'da Orman Yangınlarına Karşı Kritik Uyarı

Sakarya\'da Orman Yangınlarına Karşı Kritik Uyarı
08.07.2025 16:05  Güncelleme: 16:07
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz sıcaklarının artmasıyla orman yangınları riskine karşı uyarılarda bulundu. Açıklamada, orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğu ve dikkat edilmesi gereken önlemler sıralandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bu günlerde orman yangınlarına karşı kritik bir uyarı yayınladı. Açıklamada, orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğuna dikkat çekilerek, "Küçük bir ihmal, geri dönülemez felaketlere yol açabilir" denildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, artan hava sıcaklıkları ve düşen nem oranlarının yangın riskini ciddi ölçüde artırdığına dikkat çekerek kamuoyu ile dikkat çeken bazı verileri paylaştı. Yapılan açıklamada orman yangınlarının yüzde 90'ına yakının insan kaynaklı olduğuna işaret edilerek, önümüzdeki kavurucu sıcaklarda çok dikkat edilmesi konusunda uyarı yapıldı. Yapılan açıklamada, özellikle önümüzdeki kavurucu sıcak günlerde piknik ateşi yakılmaması, anızların kesinlikle yapılmaması, sönmeyen sigaraların ormanlara atılmaması ve doğanın içinde cam kırıklarının yer aldığı atıkların bırakılmaması konusunda önemli bir uyarı yapıldı. Ayrıca mesajda, tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu yaz döneminde tarım araçlarının kıvılcımla yangına sebep olma riski bulunduğu için bakımının düzenli yapılması, her tarım aracında orman yangını ihtimali sebebiyle 12 kiloluk yangın söndürme tüpünün bulunması gerektiği belirtildi.

"Çöl sıcağı etkisinde geçecek olan önümüzdeki günlerde çok dikkatli davranmalıyız"

Yapılan açıklamada, "Orman yangınlarının yüzde 90'ına yakınının insan kaynaklıdır. Hava sıcaklığının yüksek ve nem oranının düşük olması sebebiyle yangın risklerini arttırmaktadır. Ormanlık alanlarında piknik ateşi yakılmamalıdır. Sönmemiş sigara izmaritleri ormanlık alanlara atılmamalıdır. Yangına sebebiyet verebilecek her türlü şişe, cam kırığı mercek görevi gördüğünden yol kenarları ile orman alanlarına atılmamalıdır. Kesinlikle anızlar yakılmamalıdır. Ayrıca tarım araçlarının mevsimsel döneminde kullanımının yoğun olduğundan, çıkabilecek muhtemel kıvılcımların kuru otları tutuşturmasının önüne geçebilmek için, araç bakımlarının yapılması ve yangın söndürme cihazı (en az 2 adet 12 kilogramlık yangın tüpü) bulunması gerekmektedir. Alınan tedbirlerle bölgelerde orman yangınlarının önüne geçilmesi mümkün olacaktır. Ormanlarımız, yalnızca yeşil alanlarımız değil, su kaynaklarımızın, oksijenimizin, biyolojik çeşitliliğimizin ve doğal yaşamın güvencesidir. Tüm vatandaşlarımızı, bu bilinçle hareket etmeye, küçük dikkatsizliklerin büyük felaketlere yol açabileceğini unutmadan hareket etmeye davet ediyoruz. Alınacak basit ama etkili tedbirlerle orman yangınlarını önlemek mümkündür. Tedbirimizi alalım, ormanlarımızı koruyalım. Özellikle çöl sıcağı etkisinde geçecek olan önümüzdeki günlerde çok dikkatli davranmalıyız" ifadeleri yer aldı. Öte yandan yetkililer, vatandaşların şüpheli bir duman ya da yangın fark etmeleri durumunda, zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiğini de hatırlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

sakarya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya'da Orman Yangınlarına Karşı Kritik Uyarı - Son Dakika

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