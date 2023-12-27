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Sakarya'da otomobil denizde mahsur kaldı - Son Dakika
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Sakarya'da otomobil denizde mahsur kaldı

Karasu ilçesinde bir kişi, otomobiliyle kumsalda gezerken denizin içine sürüklendi. Mahsur kalan kişi, aracını çıkarmak için uzun uğraşlar verdi.

Sakarya\'da otomobil denizde mahsur kaldı
27.12.2023 - 10:53,
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kişi, otomobil ile kumsalda gezerken bir anda kendini denizin içinde buldu. Denizde mahsur kalan kişi aracını bulunduğu yerden çıkartmak için uzun uğraşlar verdi.

Karasu ilçesi sahil kesimindeki kumsala otomobil ile giren bir kişi gezdiği sırada kendini bir anda denizin içinde buldu. Aracın bir kısmı suya girince tekerleklerin kuma gömülmesi neticesinde otomobiliyle mahsur kalan kişi aracını bulunduğu yerden çıkartmak için uzun uğraş verdi. Çevredeki vatandaşlarında yardım etmeye çalıştığı o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin suyun içinde durması, vatandaşların aracı kurtarma çalışması yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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