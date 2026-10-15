Sakarya\'da sağanak bilançosu açıklandı, Karasu\'da 700 öğrencinin tahliyesi sürüyor

Sakarya Valiliği, kent genelinde gece saatlerinden beri etkili olan şiddetli sağanak yağışların ardından meydana gelen olumsuzluklar ve yürütülen müdahale çalışmalarına ilişkin resmi bilançoyu açıkladı. Metrekareye 254,8 kilograma kadar yağışın düştüğü kentte 420 ihbar değerlendirilirken; Karasu'da su baskını yaşanan KYK yurdundaki 700 öğrencinin tahliye çalışmaları ve mahsur kalan vatandaşları kurtarma operasyonları devam ediyor.

Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelinde son 24 saatte metrekareye düşen yağış miktarının 17,1 mm ile 254,8 mm arasında ölçüldüğü ve yoğun yağışlar nedeniyle toplam 420 ihbar kaydı alındığı bildirildi. Açıklamada, Karasu ilçesinde bulunan KYK Öğrenci Yurdu'nda su baskını nedeniyle yaklaşık 700 öğrencinin mahsur kaldığı belirtildi. Belediye, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile AFAD ekipleri koordinesinde başlatılan kurtarma çalışmaları kapsamında öğrencilerin tahliyesinin aralıksız sürdüğü ifade edildi. Ayrıca yoğun yağış nedeniyle Karasu ilçesinde 43, Sapanca ilçesinde ise 46 olmak üzere toplam 89 vatandaşın mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılarak güvenli bölgelere alındığı kaydedildi.

Köprü yıkıldı, ulaşım ve haberleşmede aksamalar yaşandı

Sağanak yağış ulaşım ve altyapıda da ciddi hasara yol açtı. Karasu ilçesi Darıçayırı ve Kızılcıklı yolları ulaşıma kapanırken; Sapanca ilçesinde bulunan Yanık Köprüsü aşırı yağıştan dolayı yıkılma tehlikesine karşı trafiğe kapatıldı, Fevziye Köprüsü ise yıkılarak araç trafiğine kapandı. İletişim altyapısında da olumsuzluklar yaşanırken Karasu ilçesinde 20 adet baz istasyonu hizmet dışı kaldı; Ferizli Gölkent, Dörtyol Geyve, Durmuşlar Geyve, Dokurcun Durmuşlar ve Kocaali Şerpetpınarı arasında internet kesintileri meydana geldi.

Can kaybı ve yaralanma yok

Valilik, 15 Ekim 2026 tarihi saat 15.00 itibarıyla şehir genelinde yağışlara bağlı olarak herhangi bir can kaybı veya yaralanma vakasının yaşanmadığını duyurdu. İlgili kurum ve kuruluşların Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında koordineli şekilde müdahale ve kontrol çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Vatandaşlara önemli uyarı

Valilik açıklamasının sonunda vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Vatandaşlarımızın dere yatakları ve su havzaları çevresinde dikkatli olmaları, taşkın riski bulunan bölgelerden uzak durmaları, ulaşıma kapatılan yol ve köprüleri kullanmamaları ve resmi makamlar tarafından yapılacak duyuru ve uyarıları takip etmeleri, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yetkililere ulaşmaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.