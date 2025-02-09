Sakarya'da Sokak Hayvanları İçin Yeni Sosyal Yaşam Alanı Projesi - Son Dakika
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Sakarya'da Sokak Hayvanları İçin Yeni Sosyal Yaşam Alanı Projesi

Sakarya\'da Sokak Hayvanları İçin Yeni Sosyal Yaşam Alanı Projesi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı'ndaki Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü içinde yapılacak sosyal yaşam alanı projesinin tüm hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı. Proje kapsamında 87 dönüm alanda doğal yaşam ve sosyal olanaklar sunulacak.

09.02.2025 17:56  Güncelleme: 17:57
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı ilçesinde bulunan Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü içerisinde sokak hayvanları için hayata geçirilecek sosyal yaşam alanı projesinde tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Başkan Alemdar, "Projemizi hazırladık. İnşallah 28 Şubat Cuma günü yapımı için ihaleye çıkıyoruz. İhalenin hemen ardından hızla projemizi tamamlayacak, hizmete alacağız" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü içerisinde hayata geçirilecek sosyal yaşam alanı için gelinen son noktayı açıkladı. Türkiye'ye örnek olacak proje için 28 Şubat Cuma günü yapım ihalesine çıkacaklarını açıklayan Başkan Alemdar, ihalenin ardından çalışmaların başlayarak, projeyi hızla tamamlayacaklarını kaydetti. Adapazarı Karakamış'ta bulunan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nin hemen yanında oluşturacakları 87 dönüm alandaki doğal yaşam kampüsünün içerisinde hayata geçirecekleri proje için 28 Şubat Cuma günü ihaleye çıkacaklarını kaydeden Başkan Alemdar, "Sahipsiz hayvanların sokaklarda değil, barınaklarda, doğal yaşam alanlarında olması için projeler geliştiriyor, adımlarımızı atıyoruz. 87 dönüm alanda hem doğal yaşam hem de sosyal bir projeyi hayata geçiriyoruz. Aynı zamanda Pati İzi uygulamamız ile sokak hayvanlarını sıcak yuvalarına kavuşturuyoruz. Doğal Yaşam Kampüsü ile 8 bin 500 sokak hayvanına doğal yaşam ortamı sunacağız. İlk adımımızın ardından padok alanlarını da hızla tamamlayacak ve bu alanda Türkiye'de örnek bir çalışmayı hayata geçirmiş olacağız" dedi.

Bölgenin en kapsamlı tesisi olan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nin hemen yanı başında 87 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilecek projede, ihale çerçevesinde 14 bin 500 metrekare alan içerisinde sahiplendirme alanı, pati kafe, pati shop, köpek parkı, özel yaşam alanları, açık hava amfi sahnesi, çocuk oyun alanları, çocuklar için hayvanlar alemi kütüphanesi, idari ve teknik donatı alanları yer alacak. Sokak hayvanlarını sahiplendirerek yeni yuvalarına kavuşturan Pati İzi isimli uygulamanın tüm hızıyla sürdüğü Sakarya'da, Sakarya Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği proje ve etkinliklerle sokak hayvanlarına yönelik hassasiyetin gelişmesinde önemli bir rol üstleniyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Sokak Hayvanları İçin Yeni Sosyal Yaşam Alanı Projesi - Son Dakika

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