Sakarya'da Su ve İklim Direnci İçin Bakanlık Teması - Son Dakika
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Sakarya'da Su ve İklim Direnci İçin Bakanlık Teması

Sakarya\'da Su ve İklim Direnci İçin Bakanlık Teması

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile önemli projeleri görüştü. Su-iklim direnci, Sapanca Gölü ve diğer projeler ele alındı.

06.03.2025 17:58  Güncelleme: 17:59
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile birlikte Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret etti. Görüşmede su-iklim direnci, Sapanca Gölü, Ballıkaya Barajı ve Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü gibi projeler masaya yatırıldı. Alemdar, "Projelerimizi, hedeflerimizi ve Sakarya'nın yarınlarını konuştuk. Bakanımıza destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehre hizmet için Ankara'da temaslarına ara vermeden devam ediyor. Başkan Alemdar, son olarak birtakım temaslarda bulunmak için gittiği Ankara'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya ziyarette bulundu. Alemdar'a Genel Sekreter Yardımcısı Aslan Yılmaz ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Arzu Saygıner Çil eşlik etti. Sakarya'nın su ve iklim direncinin masaya yatırıldığı toplantıda Sapanca Gölü, Ballıkaya Barajı, Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü gibi önemli projeler masaya yatırıldı. Buluşmada Sakarya'nın iklim değişikliğine uyumu ve direnç kazanması için alınması gereken tedbirler, Sapanca Gölü'nün kuraklığa karşı direncinin artırılması, su yönetimi stratejileri ve sürdürülebilir su kullanımıyla ilgili hedefler konuşuldu.

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Yusuf Alemdar, "Sık sık Ankara'ya geliyor, şehrimizin önemli projeleri içim bakanlıklarımızla bire bir görüşüyoruz. Bugün Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'yı ziyaret ettik. Projelerimizi, hedeflerimizi ve Sakarya'nın yarınlarını konuştuk. Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz ve çalışma arkadaşlarımla birlikte şehrimizin su ve iklim direnci üzerine verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda ayrıca yapımı devam eden Ballıkaya Barajı ve Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü projeleri üzerinde istişarelerde bulunduk. Öte yandan Sapanca Gölü'müzü korumak, kuraklığa karşı direncini arttırmak için alınabilecek önlem ve tedbirleri değerlendirdik. Bakanım, projeler ve Sapanca Gölü'müzü koruma noktasında her zaman yanımızda olacağını ifade etti. Sadece şehrimizin değil ülkemizin yarınları için Sapanca Gölü'müzü korumak hepimiz için önemlidir. Bakanımıza gösterdiği yakın ilgi ve misafirperverliği için teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Su ve İklim Direnci İçin Bakanlık Teması - Son Dakika

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