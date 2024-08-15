Sakarya\'da Turuncu Bisikletler Yoğun İlgi Görüyor

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin hizmetine sunulan turuncu bisikletler (TUBİS), vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Projenin hayata geçtiği günden itibaren toplamda 3 bin 10 bisiklet kiralandı. Yüzde 96'lık doluluk oranına ulaşan TUBİS'ler, Sakarya'da tüm ilçelere hizmet sunuyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen turuncu bisiklet (TUBİS) projesi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kiralama yöntemiyle hizmete sunulan şehir bisikleti ve katlanır bisikletlerden bugüne kadar kiralama sayısı 3 bin 10 oldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan son verilere göre, en fazla kiralama Akyazı ilçesinde gerçekleştirildi. Akyazı'da toplam kiralama 327 bisiklet olurken, Adapazarı 183 ve Serdivan 119 kiralama ile en fazla talep gören ilçeler oldu. Raporda ayrıca kullanıcıların yaş ortalaması ve cinsiyet bilgileri de yer aldı. Verilere göre bisiklet kullanıcılarının yaş ortalaması 38 olurken, yüzde 80,9'unu erkekler, yüzde 19,1'ini ise kadınlar oluşturdu.

TUBİS kiralama hizmeti, www.sakarya.bel.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak devam ediyor. Sistem hafta içi her gün saat 09: 00'da erişime açılıyor. Sistemden kiralama işlemini gerçekleştiren vatandaşlar bisikletlerini ise hafta içi mesai saatleri içerisinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden teslim alabiliyor. Kiralama yapan vatandaşlara, Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz bir şekilde kilit ve sepet temini de yapılıyor. Aynı zamanda talep eden vatandaşlara kask ve çocuk koltuğu kiralayabilmesine olanak sunuluyor. Kiralama hizmeti sonrasında oluşan lastik patlaması, zincir kopması gibi meydana gelebilecek hasarlarda bakım ve onarımlar Büyükşehir Belediyesi tarafından Bisiklet Vadisi'nde ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. - SAKARYA