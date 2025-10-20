Sakarya'da Ulaşım Güvenliği Artıyor: Tehlikeli Geçişler Çelik Kafes Ağ ile Kaplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sakarya'da Ulaşım Güvenliği Artıyor: Tehlikeli Geçişler Çelik Kafes Ağ ile Kaplandı

Sakarya\'da Ulaşım Güvenliği Artıyor: Tehlikeli Geçişler Çelik Kafes Ağ ile Kaplandı
20.10.2025 12:07  Güncelleme: 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 45 yıldır tehlike oluşturan Kocaali Uluçukur bölgesinde çelik kafes ağ kaplama çalışmasıyla ulaşım güvenliğini artırdı. Bu çalışma, bölge sakinleri için büyük bir sorun olan riskleri ortadan kaldırdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım güvenliğini artırmak için tehlike arz eden noktalarda kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Bu çerçevede kuzey bölgesindeki arazi olarak zorlu olan Kocaali Yanıksayvant Uluçukur mevkiinde tehlike arz eden geçişler çelik kafes ağ ile kaplandı ve tehlike sona erdi. 45 yıldır bölge halkı için risk arz eden Uluçukur bölgesindeki bu çalışma, büyük memnuniyet oluşturdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanındaki ulaşım akslarındaki tehlike arz eden noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. Oto bariyer yanı sıra, vatandaşların rahatça ve güvenle seyahat etmeleri amacıyla gerekli görünen yerlerde çelik kafes ağları montajı yapılıyor. Kocaali kırsalında Yanıksayvant Mahallesi'ndeki Uluçukur mevkiinde 45 yıllık sorun, Büyükşehir ve Kocaali Belediyesi iş birliğiyle ortadan kalktı. Kocaali Belediyesi ekipleri, tehlike arz eden zorlu arazi geçişlerinde önce kapsamlı bir temizlik yaptı. 3 bin metrekarelik alanda Afet İşleri Dairesi ekiplerince toprak kayması riski bulunan noktaların tamamına çelik kafes ağları montajlandı. Bu sayede bölgede araçların ve yayaların üzerine taş ile kayaların savrulmasını önleyecek. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri ise çalışmanın tamamlanmasından sonra bu hattı sıcak asfaltla buluşturacak.

"Yolumuzu rahat bir nefes alarak kullanacağız"

Yanıksayvant Mahallesi için büyük bir sorunun ortadan kalktığını belirten Muhtar Abdullah Zurnacı, "1980 yılında açılan yolumuz, Uluçukur diye adlandırdığımız bölge için büyük bir sorundu. Eskiden güvenlik tehlikesiyle zor şartlar altında yolumuzdan geçiyorduk. Yapılan çelik kafes ağ kaplama çalışması sonrası inşallah rahat bir nefes alarak yolumuzu kullanacağız. Tabiri caizse yoldan geçerken ölümü hatırlıyorduk. İlçe Belediye Başkanımız Turan Yüzücü'nün Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a iletmiş olduğu sorun bu çalışma ile ortadan kalktı" diye konuştu.

"Önemli bir tehlikeyi ortadan kaldırdık"

Konu ile ilgili Afet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sakarya genelinde vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden alanları düzenli olarak inceliyoruz. Kocaali Yanıksayvant Mahallesi'nde uzun yıllardır risk oluşturan bölgede gerçekleştirdiğimiz çelik kafes ağ kaplama çalışmasıyla önemli bir tehlikeyi ortadan kaldırdık. Bu tür çalışmalarla hem ulaşım güvenliğini artırıyor hem de muhtemel afet risklerine karşı şehrimizi daha dirençli hale getiriyoruz" denildi. Kocaali kırsalında taş, kaya düşme riski çözülürken aynı zamanda bölgeye konforlu bir ulaşım imkanı sunulacak. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Güvenlik, Kocaali, sakarya, Ulaşım, Finans, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya'da Ulaşım Güvenliği Artıyor: Tehlikeli Geçişler Çelik Kafes Ağ ile Kaplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü 14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü
İstanbul’da okullar saat 16.00’dan itibaren tatil edildi İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
Merdan Yanardağ’ın Emniyet’teki ifadesi ortaya çıktı Merdan Yanardağ'ın Emniyet'teki ifadesi ortaya çıktı
Osimhen’in arkadaşı geliyor Galatasaray’dan bomba bir transfer daha Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
Bir fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kaz mı, ördek mi tartışması büyüyor Bir fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kaz mı, ördek mi tartışması büyüyor
16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

13:19
Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul’da 4,5,6,7,8. maddeler kabul edildi
Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul'da 4,5,6,7,8. maddeler kabul edildi
13:16
Sele kapılan Bülent Kaptanoğlu’nun son anları kamerada Ne yapsa kurtulamadı
Sele kapılan Bülent Kaptanoğlu'nun son anları kamerada! Ne yapsa kurtulamadı
13:01
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var
12:23
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek İşte etiketleri değişecek modeller
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller
12:17
Tolgahan Sayışman Umre ziyaretinde yorgunluğa yenik düştü
Tolgahan Sayışman Umre ziyaretinde yorgunluğa yenik düştü
11:45
Salonda kıyamet koptu İşte Ali Koç’un Fenerbahçe’ye cebinden verdiği para
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 13:57:43. #7.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da Ulaşım Güvenliği Artıyor: Tehlikeli Geçişler Çelik Kafes Ağ ile Kaplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.