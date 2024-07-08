Sakarya'da Yasaklara Rağmen Denize Giren İki Kişi Boğuldu - Son Dakika
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Sakarya'da Yasaklara Rağmen Denize Giren İki Kişi Boğuldu

Sakarya\'da Yasaklara Rağmen Denize Giren İki Kişi Boğuldu

Sakarya'nın Karasu Sahili'nde cankurtaranların mesai saati bitiminde yasağa rağmen denize giren iki kişi boğularak hayatını kaybetti. Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, vatandaşlara uyarılarda bulunarak, kendi ve cankurtaranların canlarını tehlikeye attıklarını belirtti.

08.07.2024 16:21  Güncelleme: 16:23
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Sakarya'nın Karasu Sahili'nde cankurtaranların mesai saati bitiminde yasağa rağmen denize giren iki kişi boğularak hayatını kaybetmişti. Yasaklarda uyarıları dinlemeyerek denize giren, hem kendi hem de cankurtaranların canlarını tehlikeye atan vatandaşlara uyarılarda bulunan Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, "Yasak olmasına rağmen bazı vatandaşlar uyarılarımızı dinlemeyerek denize giriyor, burada bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Hem kendi hem de biz cankurtaranların canlarını riske atıyorlar" dedi.

Dün Karasu Sahili'nde cankurtaranların mesai saatlerinin bitiminin ardından yasağa da rağmen denize giren iki kişi boğularak hayatını kaybetti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, yasağı hiçe sayarak denize girmekte ısrarcı olan vatandaşları bir kez daha uyardı. Karaca, sahile gelen tatilcilerin can güvenliği için yoğun bir çaba sarf ettiklerini ancak bazen vatandaşların, uyarıları dikkate almayarak zorluk çıkardığını belirtti. 8 Haziran'da göreve başlayarak onlarca canı ölümün kıyısından alan cankurtaranlar, vatandaşların kendilerine bu konuda zorluk çıkarmamaları ve yardımcı olmalarını istedi.

"Vatandaşlar evlerine sağ salim dönsün diye kendi hayatlarımızı tehlikeye atıyoruz"

Cankurtaranların müdahale etmekte zorlanacağı zamanlarda deniz yasaklarının geldiğine dikkat çeken Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, "8 Haziran'da Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'ın talimatlarıyla görevimize başladık. Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayabilmek için biz çok çalışıyor ve emek harcıyoruz. Bazen yeri geliyor buraya gelen vatandaşlar evlerine sağ salim dönebilsin diye hayatlarımızı tehlikeye atıyoruz. Bunun için de yoğun bir mesai harcıyoruz. Denizin yasaklanmasının sebebi şu; burada cankurtaranların müdahale edemeyeceği veya etmekte sıkıntı yaşayacağı durumlarda yani cankurtaranların burada vatandaşları kurtaramayacağı zamanlarda hem kendi hem de vatandaşların hayatlarını riske atmamak adına Sahil Güvenlik ile birlikte görüşlerimizi Kaymakamlığa bildiriyoruz. Oradan da uygunluk durumuna göre yasak kararı alınıyor. Biz burada keyfimizden yasaklamıyoruz, vatandaşın can güvenliğini düşünerek yasaklatıyoruz"

"Uyarılarımızı dinlemeyerek denize giriyorlar. Hem kendi hem de bizim canımızı tehlikeye atıyorlar"

Yasağa rağmen bazı vatandaşların uyarılara kulak asmayarak denize girdiğini belirten Karaca, "Tabii burada bazı problemler ortaya çıkıyor. Karadeniz sahilinde dün maalesef birçok yerde boğulma vakası vardı. Biz mesai bitimine kadar herhangi bir problem yaşamadık. Ama yasak olmasına rağmen bazı vatandaşlar uyarılarımızı dinlemeyerek denize girdi ve bizi zor durumda bıraktı. Biz cankurtaranlara zorluk, sıkıntı çıkardılar. Biz ona rağmen mesai bitimine rağmen kayıp vermedik. Mesai bitiminden 1-2 saat sonra Karasu'da deniz yasağına rağmen suya giren iki arkadaşımız hayatını kaybetti" diye konuştu.

"Yoğun ve zor bir mesai harcıyoruz, bize bu konuda yardımcı olmaları gerekiyor"

Samet Karaca, "Vatandaşlarımızın tatil yapmalarını tabii ki istiyoruz ama burada hem onların hem de kendi hayatlarımızın tehlikeye girmemesi adına bu yasak kararları almak, aldırmak zorundayız. Bize bu konuda yardımcı olmaları gerekiyor. Çünkü gerçekten yoğun zor bir mesai harcıyoruz. Sabah saat 10.00'da başlıyoruz, akşam 19.00'e kadar bazen hiç oturmadan evlerimize gidiyoruz. ve burada ailemize bile vakit ayıramıyoruz. Bu sebeple vatandaşların bizlere yardımcı olmalarını temenni ediyoruz. Burada lütfen hem kendi hem de cankurtaranların hayatını tehlikeye atmayın. Onun haricinde inşallah Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a vermiş olduğumuz, 'mesai saatlerinde kayıp vermeyeceğiz' sözünü yerine getirerek sezonumuzu tamamlayacağız" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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