Sakarya\'da Yaz Spor Okulları Başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların yaz tatilini verimli, eğlenceli ve sporla iç içe geçirmesi için Gençlik Spor İl Müdürlüğü ortaklığında organize ettiği Yaz Spor Okulları, 16 ilçede futboldan atletizme, bisikletten boksa, güreşten judoya kadar 23 farklı branşta büyük bir heyecanla başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirdiği Yaz Spor Okulları, binlerce çocuğu sporla buluşturuyor. Ücretsiz olarak sunulan eğitimlere ailelerden yoğun ilgi gelirken, çocuklar nitelikli, güvenli ve keyifli ortamlarda spor yapma imkanı buluyor. 7-15 yaş aralığındaki çocukların katılabildiği spor okulları 16 ilçede, 20 farklı spor merkezinde, 23 farklı branşta büyük bir heyecanla başladı. Şehrin merkezinde ilçelerin tamamında okul tatiline çıkan, yaz sezonunu sporla iç içe geçirmek isteyen binlerce çocuk spor okullarına kayıt oldu. Eğitimler atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, boks, jimnastik, güreş, halter, hentbol, judo, kano, karate, kick boks, kürek, masa tenisi, eskrim, taekwondo, tenis, triatlon, voleybol, yüzme ve futbol olmak üzere 23 farklı branşta start aldı. Yoğun ve yorucu bir okul sezonundan sonra, keyifli bir spor aktivitesiyle hayatlarında yepyeni bir dönem başlatan çocuklar, bu okulda disiplini, özgüven, takım ruhunu, sosyal teması öğreniyor ve yeteneklerini keşfediyor. Yaz spor okulu, okul dönemi başlayana kadar bazı branşlarda hafta içi, bazılarında ise hafta sonu eğitimleriyle devam edecek. - SAKARYA