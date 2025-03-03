Sakarya'da Yeni Köprü Müjdesi - Son Dakika
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Sakarya'da Yeni Köprü Müjdesi

Sakarya\'da Yeni Köprü Müjdesi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Karapürçek'te Kanlıçay Deresi üzerine inşa edilecek yeni köprünün detaylarını açıkladı. 44 metre uzunluğundaki köprü ile bölgedeki ulaşım ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

03.03.2025 16:05  Güncelleme: 16:08
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Karapürçek'te Kanlıçay Deresi üzerine yeni bir köprünün inşa edileceği müjdesini paylaştı. İhalenin 27 Mart Perşembe günü gerçekleştirileceğini açıklayan Başkan Alemdar, 44 metre uzunluğundaki köprünün bölgedeki önemli bir ulaşım ihtiyacını karşılayacağını ifade etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Karapürçek'te yeni bir köprü çalışmasının müjdesini verdi. Alemdar, yaptığı açıklamada Karapürçek- Mesudiye arasındaki ulaşımı sağlayan köprünün yıkılacağını ve yerine 44 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğinde güçlü bir ulaşım projesi hayata geçireceklerini açıkladı. Başkan Alemdar, Kanlıçay Deresi üzerinde inşa edecekleri projeyi 30 adet 15 metrelik fore kazık ile güçlendireceklerini ifade ederek çalışmanın bölgeye uzun yıllar sorunsuz ulaşım hizmeti sunacağını belirtti.

"Köprü genişliği 7 metreden 16 metreye çıkacak"

Proje detaylarını anlatan Başkan Alemdar, "Karapürçek Mesudiye Mahallesi'nde yeni yüzüne kavuşturduğumuz grup yolunda 7 metre genişliğe sahip köprüyü 16 metre genişliğe ulaştırmak için ihaleye çıkıyoruz. Kanlıçay Deresi üzerinde inşa edeceğimiz köprü ile geçişler daha güvenli ve hızlı bir şekilde olacak. İhaleye çıkacağımız köprüyü kısa süre önce yeni yüzüne kavuşturduğumuz grup yolumuz ile aynı genişliğe çıkartıyoruz. 44 metre uzunluk ve 16 metre genişliğe sahip olacak köprüyü 30 adet 15 metrelik fore kazık ile güvene alacağız" dedi.

"Yenilenmiş köprülerle güvenli ulaşım"

Şehirdeki ulaşım çalışmaları hakkında da konuşan Başkan Alemdar, "Bilindiği üzere şehrin ulaşımı için çok önemli çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Devam eden metrobüs hattı çalışmamız, şehre kazandırdığımız yeni caddeler ve 16 ilçede sürdürülen asfalt çalışmaları ulaşıma gösterdiğimiz hassasiyetin özetidir. Köprü yapım çalışmaları ile ulaşımı rahatlatıp, kullanım amacını kaybetmiş köprülerde yenilenme işlemleri ile geçişleri güvence altına almış oluyoruz. Şehrin muhtelif bölgelerinde yeni köprüler inşa ederek Sakarya ulaşımını güçlendireceğiz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Yeni Köprü Müjdesi - Son Dakika

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