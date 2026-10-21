Sakarya'da Yenikent için inşa edilen Kuzey Köprüsü'nün ilk ayağına beton döküldü - Son Dakika
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Sakarya'da Yenikent için inşa edilen Kuzey Köprüsü'nün ilk ayağına beton döküldü

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Sakarya\'da Yenikent için inşa edilen Kuzey Köprüsü\'nün ilk ayağına beton döküldü
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Sakarya'da Yenikent'in şehir merkeziyle bağlantısına alternatif oluşturmak için inşa edilen Kuzey Köprüsü'nde ilk köprü ayağının beton dökümü yapıldı. Tamamlandığında Camili, Karaman ve Korucuk başta olmak üzere bölgedeki vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak.

Sakarya'da Yazlık Katlı Kavşağı projesi sürecinde Yenikent'in şehir merkeziyle bağlantısına alternatif oluşturmak adına inşa ettiği Kuzey Köprüsü'nde ilk köprü ayağının beton dökümü yapıldı.

Sakarya'da şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirme ve binlerce sürücü için alternatif güzergahlar oluşturma çalışmaları kapsamında Yenikent ulaşımına nefes aldırması hedeflenen Kuzey Köprüsü projesinde inşaat çalışmaları sürüyor. Eski Kipa arkasından Şeker Kavşağı'na bağlanan 1,600 metre uzunluğundaki duble yolla birleşecek olan 3 ayaklı ve 2 açıklıklı 43 metre uzunluğundaki köprünün ilk ayağında zemin iyileştirme, fore kazık imalatı, demir donatı ve kalıp çalışmalarının tamamlanmasıyla beton dökümü gerçekleştirildi.

Üç ayağa fore kazık uygulaması

Proje genelinde yapının deprem ve afetlere karşı dayanıklı, uzun ömürlü olması amacıyla her üç ayakta da fore kazık imalatı uygulandı. İlk ayağın beton dökümünün ardından diğer iki ayağın da beton döküm işlemlerinin tamamlanmasıyla projede fiziki ilerlemede önemli bir seviyeye ulaşılacağı bildirildi. Kuzey Köprüsü ve bağlantı yolu tamamlandığında Yenikent Bölgesi'ni şehir merkezine alternatif bir güzergah üzerinden bağlayacak. Camili, Karaman ve Korucuk başta olmak üzere bölgedeki vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak projenin, Sakarya Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesi ve Yazlık Kavşağı inşaatının ilerlemesiyle oluşabilecek trafik yoğunluğuna tampon görevi görmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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