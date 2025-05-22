Sakarya'da Yerel İklim Değişikliği Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Sakarya'da Yerel İklim Değişikliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Sakarya\'da Yerel İklim Değişikliği Toplantısı Gerçekleştirildi
22.05.2025 13:34  Güncelleme: 13:37
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Yerel İklim Değişikliğine Uyum Stratejileri ve Eylem Planları toplantısı başladı. İklim krizinin etkileri ve yerel düzeyde alınacak eylemler ele alındı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yerel İklim Değişikliğine Uyum Stratejileri ve Eylem Planları toplantısı yoğun katılımla başladı. Programın ilk bölümünde iklim krizinin Sakarya'yı ne derece etkilediği ele alınırken değişen sistemin büyük kentlere etkileri münazara edildi ve şehrin geleceğiyle ilgili iklimsel bazı tespitler paylaşıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ülke Ofisi paydaşlığında gerçekleştirilen Yerel İklim Değişikliğine Uyum Stratejileri ve Eylem Planları toplantısı, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde başladı. 'Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi' çerçevesinde gerçekleştirilen ve Sakarya'nın 4 pilot il arasında yer aldığı toplantıda iklim değişikliğinin büyük kentlerde görülen somut etkileri ele alınıyor ve diğer tarafta ise Sakarya'nın iklim riskleri masaya yatırılıyor. Yerel düzeyde iklim değişikliğine uyum planlarının geliştirilmesi, iklim değişikliğine uyum eylemi için kapasitenin güçlendirilmesi başlıkları altında uzmanlar çeşitli eğitimler veriyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. İlhan Yılmaz, daire başkanları, şube müdürleri, bakanlık yetkilileri, uzman konuşmacılar, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri programda yer alıyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP Türkiye) Proje Yöneticisi Gizem Bal, Sakarya Yerel İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı'nın (YUSEP) tanıtımını yaptı. Proje çerçevesinde kapasite geliştirme, finansman mekanizmalarının geliştirilmesi çalışmalarının önemini vurgulayan Bal, önemli bilgiler verdi. İklim değişikliği uzmanı Emine Çelebioğlu, "İklim değişikliği küresel bir kriz ama etkilerini en somut şekilde kentlerde görüyoruz. Nitekim IPCC'nin raporlarında da şehirlerin iklim değişikliğinden önümüzdeki yıllarda doğrudan ve daha sert bir şekilde etkileneceği ortaya konulmaktadır. Bu nedenle iklim ile ilgili eylemler sadece küresel ya da ulusal düzeyde değil yerel düzeyde belirlenmeli ve uygulanmalıdır" dedi.

"Yapılan çalışma bizim açımızdan çok kıymetli"

Gerçekleştirilen çalışmaların çok kıymetli olduğuna vurgu yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. İlhan Yılmaz, "Her bir projemizin içerisinde iklim değişikliğine ne kadar etkisi olup olmadığını da görmeye çalışıyoruz. Bu yüzden yapmış olduğunuz çalışma bizim için kıymetli. İşin sonunda sertifika da dağıtılacak. İşin uzmanları tarafından burada tespitler yapılacak, somut öneriler geliştirilecek, eğitimler ile bu alandaki bilgiler paylaşılacak. Çok değerli bir buluşma olduğunu düşünüyorum. Özellikle yerel anlamda Sakarya'mızın geleceği için büyük önem taşıyor. Ben tekrar tüm katılımcılarımıza hoş geldiniz diyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Sakarya'nın iklim riskleri belirlendi"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Mustafa Yıldırım ise, "2019 yılında başlatılan proje kapsamında, öncelikle Sakarya ilinin 16 ilçesine yönelik iklim etkilenebilirlik ve risk analizi gerçekleştirildi. Yapılan analizler sonucunda; kuraklık, şiddetli yağışlar, sıcak hava dalgaları ve fırtınalar Sakarya için öncelikli iklim riskleri olarak belirlendi. Plan kapsamında, 12 sektöre yönelik toplam 106 eylem tanımlandı. Bu eylemlerin etkin bir şekilde yürütülmesi ve izlenmesi amacıyla ilimizdeki tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği sağlanarak iklim değişikliği uyum süreci koordine edilmeye başlandı" şeklinde konuştu.

"Sakarya'da sıcaklığın da yağışın da artacağını görüyoruz"

Eğitimlerin ilk bölümünde söz alan Kentsel Uyum Uzmanı Prof. Dr. Doğan Dursun, "Sakarya ilinde sıcaklıklarda artış var ve yağışlarda azalma görüyoruz Araştırmalara göre ise Sakarya'da sıcaklığın artacağını ve aynı zamanda yağışın artacağını görüyoruz. Toprakların tahribatı ortaya çıkıyor. Maalesef vahşi sulama yapılıyor. İlçeler bazında baktığımız zaman ormanlık olan ilçelerde erozyon ve heyelan yüksek seviyede. Sakarya tarım ve sanayi şehrinde lider olacak ama iklim değişiklikleri ile nasıl mücadele edecek bu çok önemli bir soru. Şehir gelişecek ama doğa ile uyum içinde gelişmesi gerekiyor. Küçük sanayi siteleri şehri bir noktaya doğru çekiyor bunu sağlıklı bir şekilde yönetmek gerekiyor, yayılmayı iyi bir şekilde denetlememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Program çerçevesinde eğitimler ve brifingler 3 gün boyunca devam edecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Yerel İklim Değişikliği Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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