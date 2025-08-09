Sakarya\'da Yük Düşmesi Trafiği Tehlikeye Attı

Sakarya'da kasasındaki yükü kapatmadan trafiğe çıkan kamyonda yüklü olan malzemeler yola savruldu. Yola savrulan malzemelerin, bazı sürücülerin görüş mesafesini düşürdüğü anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kamyon sürücüsüne para cezası kesildi.
D-650 kara yolundan şehir merkezine doğru ilerleyen bir kamyon sürücüsü, yükünün üzerini kapatmadan yolculuğuna devam etti. Yola saçılan malzemeler sebebi ile bazı sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından harekete geçen ekiplerce, aracın sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince para cezası uygulandı. - SAKARYA
