Sakarya'da Zabıta Ekiplerinden Yaya Yollarına Park Eden Araçlara Uyarı - Son Dakika
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Sakarya'da Zabıta Ekiplerinden Yaya Yollarına Park Eden Araçlara Uyarı

Sakarya\'da Zabıta Ekiplerinden Yaya Yollarına Park Eden Araçlara Uyarı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yaya yollarına park eden araçları tek tek tespit ederek sürücüleri uyarıyor. 'Bu Şehir Hepimizin' kampanyası kapsamında düzeni sağlamak ve bilinç oluşturmak için sürekli denetimler yapılıyor.

06.03.2025 16:02  Güncelleme: 16:04
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Sakaya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların yaya yollarına park ettiği araçlar tek tek tespit edip uyarı yapıyor.

Şehirde düzeni sağlamak, bilinç oluşturmak için başlatılan "Bu Şehir Hepimizin" kampanyası, bu çalışmalarla anlam kazanıyor. Büyükşehir zabıtası, bilinçsiz vatandaşların yaya yollarına park ettiği araçlar tek tek tespit ediliyor ve sürücülere uyarı yapılıyor. Trafik akışını da olumsuz etkileyen, güvenlik anlamındaysa problem oluşturan hatalı parklar ve işgaller için şehrin dört bir yanında sürekli denetim yapılıyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Zabıta Ekiplerinden Yaya Yollarına Park Eden Araçlara Uyarı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Zabıta Ekiplerinden Yaya Yollarına Park Eden Araçlara Uyarı - Son Dakika
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