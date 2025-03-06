Sakarya\'da Zabıta Ekiplerinden Yaya Yollarına Park Eden Araçlara Uyarı

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Sakaya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların yaya yollarına park ettiği araçlar tek tek tespit edip uyarı yapıyor.

Şehirde düzeni sağlamak, bilinç oluşturmak için başlatılan "Bu Şehir Hepimizin" kampanyası, bu çalışmalarla anlam kazanıyor. Büyükşehir zabıtası, bilinçsiz vatandaşların yaya yollarına park ettiği araçlar tek tek tespit ediliyor ve sürücülere uyarı yapılıyor. Trafik akışını da olumsuz etkileyen, güvenlik anlamındaysa problem oluşturan hatalı parklar ve işgaller için şehrin dört bir yanında sürekli denetim yapılıyor. - SAKARYA