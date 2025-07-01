Sakarya\'dan Manisa\'ya Orman Yangınına Destek Ekibi Gönderildi

Manisa'da 4 gündür süren orman yangınına destek için Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yola çıktı. 2 itfaiye aracı, 2 su tankeri, 2 iş makinesi ve tam donanımlı 14 kişilik ekipten oluşan destek ekibi AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara destek verecek.

Manisa'da dört gündür devam eden orman yangınına müdahale çalışmaları sürerken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi de yangınla mücadeleye destek ekibi gönderdi. Sakarya Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilen ekip, 2 itfaiye aracı, 2 su tankeri, 2 iş makinesi ve tam donanımlı 14 kişilik ekipten oluşuyor. Ekip, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın talimatıyla gece yarısı yola çıkarak yangın bölgesine doğru hareket etti. Manisa'ya ulaşan ekipler, AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara karadan ve havadan sürdürülen müdahalelere destek verecek. - SAKARYA