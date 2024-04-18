Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde Temizlik Personeli Şiir Kitabı Çıkardı

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Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan temizlik personeli Muhammed Ali Fikri ilk şiir kitabını çıkardı. Fikri, Hz. Ali'nin (R.a.) 'Çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil, onların yaşayacakları zamana göre yetiştirin' sözünden yola çıkarak yazdığı kitabın ilk baskısını hastane Destek ve Kalite Müdürü Tülay Kaya'ya hediye etti.

Yaklaşık 2 yıldır Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik personeli olarak çalışan Muhammed Ali Fikri, 'İçimdeki Yara' isimli ilk şiir kitabını çıkardı. Muhammed Ali Fikri, Hz. Ali'nin (R.a.) 'Çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil, onların yaşayacakları zamana göre yetiştirin' sözünden esinlenerek 2008 yılında kitabını yazmaya başladı. Muhammed Ali Fikri, ebeveynler için kişisel gelişim anekdot ve çocuk yetiştirme ile alakalı yazılarına da yer verdiği 'İçimdeki Yara' isimli şiir kitabının ilk baskısını, hastanenin Destek ve Kalite Müdürü Tülay Kaya'ya hediye etti.

Eserini büyük bir mutlulukla ortaya çıkardığını belirten Muhammed Ali Fikri, "Kalemimi, kağıda değdirdiğim ilk sanat eserim ve ardından gelen roman kitaplarının ağabeyi olan şiir kitabımı, okuyuculara sunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu kitabın serüveni 2008 yılında başladı. Hz. Ali'nin (R.a.) 'Çocukları kendi zamanınıza göre değil, onların zamanına göre yetiştirin' sözünden yola çıkarak kitabımı yazmaya başladım. Ebeveynler için kişisel gelişim anekdot ve çocuk yetiştirme ile alakalı yazılara da kitabımda yer verdim. Kitabımı yazarken gündelik yaşamdan etkilendim. Bilinçli ebeveynler olmalıyız. Çevreme baktığımda sosyal medya ve televizyona bağımlı çocuklar yetişiyor, önceden böyle değildi biz sokaktan eve gelmezdik. Ebeveyn ve çocuklarla ilgili bilgilerin yanı sıra şiirlerin de yer aldığı kitabım bugün itibari ile raflarda yerini almaya başladı" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA