Sakarya'nın Diecast Tutkunu: 6000 Parça Koleksiyon - Son Dakika
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Sakarya'nın Diecast Tutkunu: 6000 Parça Koleksiyon

Sakarya\'nın Diecast Tutkunu: 6000 Parça Koleksiyon
09.06.2026 15:38
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Mesut Sezer, 6000 parçalık diecast araba koleksiyonu ile çocuklarına miras bırakmayı hedefliyor.

Sakarya'da yaşayan Mesut Sezer, çocukluk yıllarında başlayan ve zamanla yaşam biçimine dönüşen diecast araba biriktirme tutkusuyla 6 bin parçalık koleksiyona ulaştı. Değeri 1500 sterlini bulan nadide parçalara ev sahipliği yapan koleksiyonunu bir "terapi" olarak nitelendiren Sezer, ilerleyen dönemde araçlarını özel bir sergi alanında gerçek koleksiyonerlerle buluşturmayı ve çocuklarına miras bırakmayı hedefliyor.

Adapazarı ilçesindeki 200 metrekarelik dükkanında model araba satışı yapan Mesut Sezer'in (45) bu serüveni, çocukluk çağında bir fast-food zincirinin menü yanında promosyon olarak verdiği model arabayla başladı. İlerleyen yıllarda yeğenlerine aldığı diecast arabalardaki lisanslı ürün farkındalığıyla bu ilgisi tutkuya dönüştü. Zamanla hobisini meslek edinen Sezer, ticari faaliyetlerinin yanı sıra dükkanının bir bölümünü de yıllarca biriktirdiği, satışa sunmadığı özel parçalara ayırdı.

Maaşından ve ihtiyaçlarından feragat etti

Koleksiyonculuğa 15 yaşında profesyonel olarak adım atan Sezer, 19 yaşında evlenmesine rağmen aldığı maaştan ve kişisel ihtiyaçlarından feragat ederek koleksiyonunu büyütmeye devam etti. Bugün 6 bin parçaya ulaşan ve büyük bir kısmını kutularda özenle sakladığı koleksiyonunu "Adeta benim için bir terapi" sözleriyle tanımlayan Sezer'in envanterinde; ana tema olan Ferrari'nin yanı sıra Mercedes, Audi, Dodge Charger Daytona ve Plymouth Superbird marka araçlar da yoğunlukta bulunuyor.

"Oyuncak değil, koleksiyon ürünü"

Diecast arabalara karşı toplumda oyuncak ön yargısı olduğunu belirten Sezer, "Mutlaka herkesin yaşadığı zorlukları ben de yaşadım. Çoğu kişi küçük ölçek olduğu için oyuncak anlamı yüklüyor bunlara ama oyuncak değil aslında. Koleksiyon değeri taşıyan koleksiyoncu ürünü diyebilirim. Örneğin elimde bir tane hiç açılmamış şekilde, ambalajında Matchbox Superfast Ferrari 250 GT model araba var. Takribi 1500 sterlin bandında bir fiyata sahip" dedi.

"Çocuklarıma bırakmak istiyorum"

Yıllardır büyük emek vererek topladığı araçları iki oğluna miras bırakmak istediğini vurgulayan Sezer, "Başlangıç sebebim aslında onlar diyebilirim. Ürünleri genelde ikişer adet topluyorum. İki oğlum var, onlara miras bırakmayı düşünüyorum. Umarım ileride koleksiyonumu devam ettirirler. Bu koleksiyon, çocuklarımla beraber farklı aktiviteler yapmama vesile oluyor. Onlarla beraber vakit geçirebiliyoruz. Birlikte gidip onların da ilgisini çekebilecek model arabalara bakabiliyoruz. Bu da bizim için güzel bir hatıra olabiliyor" diye konuştu.

Koleksiyonuna dair büyük hayalleri olduğunu da dile getiren Sezer, dükkanına sığmayan araçları için gelecekteki planını şöyle anlattı:

"İlk dükkanı tuttuğumda bana çok büyük gelmişti. Eşimle beraber şahsi koleksiyonumu getirip arkamdaki vitrine dizmeye başladım. Fakat birkaç koliden sonra arkamda onlarca koli daha kaldığını, buranın yetmeyeceğini anladım. Buradan çok daha farklı ve büyük metrekareli bir alana geçme hayalim var. Kendime ait kişisel bir sergi açmak istiyorum. Orayı gerçek koleksiyoncuların gelebileceği şekilde dizayn edip, tabiri caizse sadece özel insanların girmesini sağlayacağım." - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'nın Diecast Tutkunu: 6000 Parça Koleksiyon - Son Dakika

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