Sakarya'nın 'Hayat Timi', Yaz Sezonuna Hazır - Son Dakika
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Sakarya'nın 'Hayat Timi', Yaz Sezonuna Hazır

Sakarya\'nın \'Hayat Timi\', Yaz Sezonuna Hazır

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu, Kaynarca ve Kocaali sahillerinde görev yapacak 75 cankurtaranı kapsamlı bir eğitim sürecinden geçirerek, yaz sezonu için güvenliği artırmayı hedefliyor. 'Hayat Timi', kazazedeye müdahale, kurtarma teknikleri ve sahil güvenliği konularında donanımlı hale geliyor.

13.05.2025 17:39  Güncelleme: 17:42
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu öncesinde Karasu, Kaynarca ve Kocaali sahillerinde görev yapacak 75 cankurtaranı zorlu bir eğitim sürecinden geçirerek göreve hazırlıyor. Türkiye'nin en donanımlı ve başarılı ekiplerinden biri olan 'Hayat Timi' bu yıl da daha güvenli bir turizm sezonu için fırtına gibi esecek. Sakarya'da bu yıl 1 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında 46 kulede 75 kişilik ekip pür dikkat nöbet tutacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu öncesinde Karasu, Kaynarca ve Kocaeli sahillerinde görev yapacak 'Hayat Timini' göreve hazırlamak için kapsamlı bir çalışma başlattı. 54 kilometrelik sahil şeridinde görev alacak Türkiye'nin en başarılı kurtarma ekipleri arasında yer alan Sakarya'nın 'Hayat Timi' zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor. Öncesinde de sıkı bir mülakat ve sınav süreciyle seçilen cankurtaranlar, kazazedeye müdahale, ekipmanlı kurtarma teknikleri ve sahil güvenliği konularında tam donanımlı hale gelmek için eğitim alıyor. Ekip, öncelikle Karasu Sosyal Gelişim Merkezi ve sahil bölgesinde üç günlük teorik eğitime tabi tutuldu. Ardından Karasu Sahili'nde uygulamalı eğitimlere başlayan cankurtaran timi kazazedeye yaklaşma, ekipmansız suya güvenli giriş, kazazedeyi taşıma ve ilk müdahale tekniklerini tüm detaylarıyla uygulamalı gördü. Eğitim sürecinin son aşamasında adaylar, kurtarma kemeri, can simidi, torpido ve kurtarma topu gibi ekipmanlarla kurtarma tatbikatları gerçekleştirdi. Sahil içi müdahale yöntemleri de birebir uygulamalı olarak gösterildi.

"Hedefimiz bu yıl da sıfır kayıp"

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, eğitim sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "2025 yaz sezonu öncesinde cankurtaran adaylarımızı kapsamlı bir eğitim sürecine aldık. Seçmeleri Sakarya Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirdik. Başarılı olanları sahil eğitimine geçirdik. Bir hafta boyunca suda kurtarma, yapay solunum ve acil müdahale konularında eğitim verdik. Artık görev için tam anlamıyla hazırlar. Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde 75 kişilik ekibimizle 1 Haziran itibarıyla sahadayız. Cankurtaran hizmeti verilmeyen bölgelerde ise uyarı tabelaları yerleştirildi. İhbarlara jet ekiplerle anında müdahale edeceğiz. Hedefimiz bu yıl da sıfır can kaybı" dedi. 'Hayat Timi' önceki yıllarda olduğu gibi bölgeye gelen milyonarca turisti 'sıfır can kaybıyla' güvenliğini sağlamak ve sezonu acısız sonlandırmak istiyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'nın 'Hayat Timi', Yaz Sezonuna Hazır - Son Dakika

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