Sakarya'nın Şehir Yolculuğu: Eğitim ve Kentsel Dönüşüm Vurgusu - Son Dakika
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Sakarya'nın Şehir Yolculuğu: Eğitim ve Kentsel Dönüşüm Vurgusu

Sakarya\'nın Şehir Yolculuğu: Eğitim ve Kentsel Dönüşüm Vurgusu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 'Şehir Yolculuğu' buluşmasında deprem gerçeğini hatırlatarak kentsel dönüşüm çağrısında bulundu. Eğitimin önemine değinen Alemdar, yeşil alan ve estetik anlayışıyla yeni bir Sakarya inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

07.11.2024 17:25  Güncelleme: 17:27
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya'nın Şehir Yolculuğu başlığıyla gerçekleştirilen buluşmada maarif ailesiyle bir araya geldi ve deprem gerçeğini hatırlatarak kentsel dönüşüm çağrısını yineledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Sakarya'nın Şehir Yolculuğu" buluşmaları çerçevesinde maarif ailesiyle bir araya geldi. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen programa Alemdar'ın yanı sıra Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Konuşmasında eğitimin önemine vurgu yapan Başkan Alemdar, "Şunu çok biliyoruz ki öğretmenlerimiz bir toplumun geleceğini şekillendiren en önemli unsurdur. Onlar, sadece bilgi aktaran kişiler değil, gençleri hayata hazırlayan bireylerdir. Bizler için çok değerlisiniz, bu kıymeti asla kaybetmeyeceksiniz" diyerek eğitimcilerin ülke geleceği için önemine dikkat çekti. Başkan Alemdar, Sakarya'nın 30 yılda bir büyük deprem yaşayan bir coğrafyaya sahip olduğunu hatırlatarak bir kez daha kentsel dönüşüm vurgusu yaptı.

Yeşil alanı, geniş caddeleri ve estetiğiyle yeni ve güçlü bir şehir inşa edilirse yeni neslin de geleceğe umutla bakarak kendi hikayesini yazabileceğini belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bu konuda net bir duruş sergilenmesi gerektiğini ifade etti. Alemdar, "Sakarya'mızda bu anlamda adeta cennet gibi bir şehir. Deniziyle, gölleriyle, doğasıyla, tarihi kültürü ve mirasıyla ruhu olan bir şehir. Özellikle şehirleşmede oluşturacağımız yolculuğumuzda hem kültürümüzü hem de teknolojinin getirmiş olduğu yenilikleri planlayarak hareket ediyoruz. Nüfusun her geçen gün arttığı şehrimizde, yeşil alanları, geniş caddeleri, altyapısı, sosyal donatı alanları, estetiği ve önemlisi de komşuluk ilişkilerinin geliştiği bir Sakarya'yı planlıyoruz" dedi.

Başkan Alemdar, 1999 depremi sonrasında şehirde riskli olduğu tespit edilen binaların bir an önce dönüştürülmesi üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Biliyorsunuz şehrimiz deprem kuşağında yer alıyor. Ortalama 30-35 yılda bir deprem oluyor. Dolayısıyla şehrimizin vizyonunu planlarken en temel konu, dirençli bir Sakarya oluşturmaktır. Özellikle 99 Marmara Depremi'nden sonra şehrimizdeki riskli binaların bir an önce dönüştürülmesi ve yarınların Sakarya'sında vatandaşlarımızın geleceğe daha güvenle bakmasını hedefliyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı başlattık. Bizler istiyoruz ki şehrimizde kentsel dönüşümü bir an önce tamamlayalım ve gelecek nesillerimizin kendi hikayelerini yazsın. Ben bunu başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ise, "Tarihi ipek yolu güzergahı üzerinde farklı kültürlerin bir arada yaşadığı Sakarya'da, eğitime destek veren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a şükranlarımı sunuyorum. Ulaşımdaki yenilikler başta olmak üzere kültür sanat alanında ve okullarımızın bakım ve onarımı konusunda sağladığı destekler için ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından soruları cevaplayan Başkan Alemdar, öğretmen akademisine katılan danışman ve eğitimcilere belgelerini takdim etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'nın Şehir Yolculuğu: Eğitim ve Kentsel Dönüşüm Vurgusu - Son Dakika

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