Sakarya Protokolü Kurban Bayramı\'nda Bir Araya Geldi

Sakarya protokolü, Valilik koordinesinde düzenlenen programda bayramlaştı. Her yıl olduğu gibi bu yıl gerçekleşen bayramlaşma törenine katılım yoğun oldu.

Sakarya'da bir bayram geleneği daha devam etti. Şehir protokolü, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Adapazarı ilçesinde bulunan Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda bir araya geldi. Bayramlaşma programında Sakarya Valisi Rahmi Doğan ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başta olmak üzere; Sakarya Garnizon Komutanı Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, AK Parti Milletvekilleri Murat Kaya, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, SESOB Başkanı Hasan Alişan, STB Başkanı Mustafa Genç, siyasi partilerin il başkanları, ilçe belediye başkanları, il müdürleri, STK temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Bayramlaşma töreninden sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen törene katılan Başkan Yusuf Alemdar, burada teşkilat mensuplarıyla bayramlaştı. AK Parti teşkilatının bayramlaştığı tören sonrası Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP İl Başkanlığı ziyaret edildi. Burada MHP Milletvekili Muhammed Levent Bülbül ve MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş ile partililer ile bayramlaşan Başkan Alemdar, birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı temenni etti. Bayramlaşma programının son durağı ise Sakarya Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği oldu. Dernek Başkanı Aytaç Demirci ve üyeleriyle bir araya gelen Başkan Alemdar, farklı kültürlerin zenginlik kattığı Sakarya'mızda birlik beraberliği güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Bayram ziyaretlerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Alemdar, "Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği Kurban Bayramı'na kavuşmanın sevinci içindeyiz. Bu mübarek günlerin aile bağlarımızı, dostluklarımızı ve toplumsal dayanışmamızı güçlendirmesini temenni ediyor, dünyada barış ve huzura vesile olmasını diliyorum. Hayırlı Bayramlar Sakarya" diye konuştu. - SAKARYA