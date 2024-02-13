Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehir Hastanesi için altyapı çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehir Hastanesi için altyapı çalışmalarına devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehir Hastanesi için altyapı çalışmalarına devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hastanesi'nin altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürerek hastaneye kesintisiz içme suyu ve güvenli atık su taşıma imkanı sağlıyor. Proje kapsamında bin 540 metrelik kanalizasyon hattı ve 2 bin 300 metrelik içme suyu hattı inşa ediliyor.

13.02.2024 17:12  Güncelleme: 17:17
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya'ya kazandırılacak bin yataklı Şehir Hastanesi'nin altyapı çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. 21 Milyon TL'lik proje ile Şehir Hastanesi'ne kesintisiz içme suyu sağlanırken aynı zamanda atık suları da güvenle taşınacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'nın tensipleriyle şehrimize kazandırılacak olan bin yataklı Şehir Hastanesi'nin altyapı çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Proje kapsamında inşası devam eden bin 540 metrelik kanalizasyon hattı ile hastanenin atık suları güvenle taşınacak. Aynı zamanda 2 bin 300 metrelik sağlam içme suyu hattı ile hastane hizmetlerinden faydalanacak vatandaşlara ve tüm personellere kaliteli içme suyu kesintisiz şekilde ulaştırılacak.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Şehrimizin dev yatırımlarından biri olan Şehir Hastanesi'nin altyapısı bize emanet. Altyapı çalışmalarımızı sağlık alanında atılan bu dev projeye yakışır şekilde yürütüyoruz. Toplam maliyeti 21 Milyon TL olan proje ile Şehir Hastanesi'ni güçlü altyapıya kavuşturacağız. Ekiplerimiz çalışmaların hızla tamamlanması için aralıksız şekilde çalışıyor" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehir Hastanesi için altyapı çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika


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